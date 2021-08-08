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Футбол в России

Слуцкий обратился к властям Татарстана по вопросу качества газона на стадионе "Рубина"

По словам тренера, в прошлом сезоне команда теряла очки из-за плохого состояния поля
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий обратился к руководству Республики Татарстан в связи с низким качеством газона на домашнем стадионе казанской команды. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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"Рубин" проводит домашние игры на стадионе "Ак Барс Арена".

"Мы били в колокола весь прошлый сезон, на стадионе поменяли агронома. Но здесь проводится куча мероприятий, свадьбы, форумы, газон просто умирает в жару. У нас сейчас три домашние игры за восемь дней. Я понимаю, что это не наш стадион и всем все равно, в каком состоянии поле, а у нас куча травм", - отметил Слуцкий.

"У футболистов даже нет желания сюда приезжать и играть. Если мы не можем достучаться до руководителей стадиона, я обращаюсь к руководству республики. У нас хорошая команда, много интересных и ярких молодых игроков, портя поле, мы просто ограничиваем нашу команду, в прошлом сезоне мы потеряли кучу очков дома из-за качества поля. Я уже не знаю, на каком уровне нужно об этом сообщать", - добавил главный тренер "Рубина".

В воскресенье "Рубин" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом 2:1 и одержал третью победу подряд в чемпионате. В следующем туре "Рубин" 15 августа дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Казанская команда 12 августа дома проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува" (первая встреча - 0:0).

Теги
Российский футболСлуцкий, Леонид Викторович
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