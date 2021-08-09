Врач сборной: российские атлеты внимательно относились к допинг-контролю на Олимпиаде

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены ответственно относились к допинг-контролю на Олимпийских играх в Токио, понимая, что находятся под пристальным вниманием. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Жолинский.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх выступали без национального флага и государственного гимна.

"На каждых Олимпийских играх действуют правила, принятые МОК и WADA, - сказал Жолинский. - Мы всегда относимся к этому с тем пониманием, что к нашей сборной, к нашей делегации пристальное внимание. И все процедуры проводятся со стороны контролирующих органов с тщательной скрупулезностью. Естественно, мы все это знаем, спортсмены крайне ответственно подходят ко всем процессам соблюдения антидопингового законодательства".

"И здесь даже сомнений быть не может, что все будет хорошо. И мы уже знаем, что все хорошо. Допинг-офицеры должны знать, где проживает каждый спортсмен, а спортсмены должны отмечать местонахождение и перемещение в специальной системе АДАМС. Это не ново. Мы же исходим из того, что находимся под двойным присмотром", - добавил собеседник агентства.