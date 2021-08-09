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XXXII летние Олимпийские игры

Врач сборной России заявил, что дзюдоистка Таймазова проявила настоящее мужество в Токио

В схватке за бронзовую медаль Олимпийских игр спортсменка выступала с травмой, которая не позволяла ей видеть правым глазом, и смогла победить

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова проявила себя мужественным человеком, продолжив выступление на Олимпийских играх после получения травмы. Об этом в интервью ТАСС заявил главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский.

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28 июля Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 70 кг. В схватке за бронзу она выступала с травмой, которая не позволяла ей видеть правым глазом. Позднее спортсменке была диагностирована посттравматическая параорбитальная гематома. Она также выступила в соревнованиях смешанных команд.

"Если говорить про Мадину, вы просто не представляете, какая сила заключена в этой девочке. Девочке, которая принесла нашей команде бронзовую медаль. Это мужественный человек, не каждый мужчина может такое выдержать даже в быту. У человека глаз не открывался, а у нее была задача выйти на схватку через три дня", - сказал Жолинский.

"Она пришла и сказала: "У меня через три дня схватка. Делайте что хотите, но я должна на нее выйти". И вышла", - добавил собеседник агентства.

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