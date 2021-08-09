Сборная России увеличит количество психологов в команде перед Олимпиадой в Пекине

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Психологи сборной России были высоко востребованы на Олимпийских играх в Токио, практика привлечения данного врача продолжится. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Жолинский.

Ранее Жолинский сообщил ТАСС, что российские спортсмены порядка 200 раз обращались к психологу на Олимпиаде.

"У нас было трое психологов, двое в командах и один - в медицинском центре, - рассказал Жолинский. - Всем психологам низкий поклон за ту работу, которую они провели. Мы ведь оказались не только в условиях отсутствия флага и гимна, но и зрителей, была невозможность выйти на улицу. Из-за жары, которая нас сопровождала, мы ходили в столовую мелкими перебежками".

"Было 40 градусов на солнце, и эти жесткие условия в совокупности с графиком соревновательного и тренировочного процесса накладывали свой отпечаток, - отметил врач. - Мы давно приняли решение о необходимости присутствия психолога на этих Играх, у нас создана целая служба. Психолог себя полностью оправдал, отбоя от посетителей просто не было, даже просто приходили поговорить, настроиться на новый старт. В игровых видах спорта приходили девчонки. Мы не говорим о каких-либо пограничных состояниях, приходили только за настроением, мотивацией, за личной мотивацией".

Жолинский также добавил, что группа психологов в будущем будет увеличена.

"Не только использовать [будем], но и наращивать. Та нагрузка, которая легла на психолога на этих Играх, это колоссально, она молодец, справилась. Но эту нагрузку нужно будет разделить. До Игр в Пекине есть время, я уверен, что она поделится опытом и ее будут сопровождать ее коллеги ", - добавил собеседник агентства.