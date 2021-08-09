"Локомотив" подписал контракт с бывшим хоккеистом ЦСКА Шалуновым

ТАСС, 9 августа. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" подписал контракт с нападающим Максимом Шалуновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на три года.

Шалунов с 2017 года выступал за московский ЦСКА. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина (2019). В прошедшем сезоне Шалунов провел 74 матча за ЦСКА, в которых набрал 53 (30 голов + 23 передачи) очка.

В 2011 году Шалунов был выбран клубом Национальной хоккейной лиги "Чикаго" на драфте в четвертом раунде под общим 109-м номером. В сезоне-2013/14 он играл в США в фарм-клубах "Чикаго" в Американской хоккейной лиге и Хоккейной лиге Восточного побережья. В КХЛ он также выступал за "Сибирь" и челябинский "Трактор".

В составе сборной России Шалунов является бронзовым призером юниорского (2011) и молодежного (2013) чемпионатов мира.