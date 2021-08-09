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XXXII летние Олимпийские игры

СМИ: израильская гимнастка Ашрам получит более $300 тыс. за победу на Олимпиаде

В личном многоборье спортсменка опередила россиянку Дину Аверину на 0,150 балла, несмотря на потерю ленты
Линой Ашрам Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Линой Ашрам
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 9 августа. Линой Ашрам получит около 1 млн шекелей, что составляет чуть более $300 тыс., за победу в личном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает израильский портал One.co.il.

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В субботу Ашрам набрала 107,800 балла по итогам индивидуальных упражнений и опередила россиянку Дину Аверину (107,650), завоевавшую серебряную медаль. При этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

Сообщается, что 500 тыс. шекелей (около 11,4 млн рублей) Ашрам получит от Олимпийского комитета Израиля, 100 тыс. шекелей (около 2,28 млн рублей) спортсменке выплатит спортивное общество "Хапоэль". Остальные деньги Ашрам выплатят спонсорские организации.

Ашрам 22 года, она является двукратной чемпионкой Европы, на ее счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей на чемпионатах мира.

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