Витория: "Спартак" даст бой "Бенфике" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

ЛИССАБОН, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики" будут полностью сконцентрированы на игре и дадут бой португальскому клубу. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал главный тренер московской команды Руй Витория.

"Спартак" проведет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики" 10 августа. Встреча пройдет на стадионе "Да Луш", начало игры - 22:00 мск. В первой встрече, которая состоялась 4 августа в Москве на "Открытие Банк Арене", лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0.

"Мы находимся в худшей позиции, потому что уступили в первом матче, но проигрывать не в наших традициях. Постараемся завтра выиграть и пройти эту квалификацию, ребята профессионально относятся, а я - тренер, который не привык сдаваться. У меня контракт на два года, мне нравится работать в России, в "Спартаке", - сказал Витория.

Также Витория прокомментировал неудачное начало второго тайма матча в Москве. "Что касается гола, который мы пропустили через пять минут после начала второго тайма, мы потеряли спокойствие, и дальше соперник смог нас поймать. Завтра будет другая игра. У нас хорошая команда, есть игроки сборных, но нет опыта в Лиге чемпионов".

"У "Бенфики" могут быть разные тактические схемы, мы подготовились к игре с пятью и четырьмя защитниками. Когда работаешь в крупном клубе, нет времени переживать из-за игр. В последнее время у "Спартака" были проблемы, но от игры к игре нет времени предаваться грусти, нам нужно работать дальше и достигнуть определенной стабильности, мы должны найти в себе силы, чтобы исправить ситуацию, завтра футболисты будут полностью сконцентрированы на игре. Не могу сказать, что мы лучше, но бой мы дадим", - добавил тренер красно-белых.

"Спартак" и "Бенфика" в начале сезона-2021/22

"Спартак" в сезоне-2021/22 провел четыре официальных матча, в которых потерпел три поражения (от казанского "Рубина" - 0:1, "Бенфики" и "Нижнего Новгорода" - 1:2), а также обыграл самарские "Крылья Советов" - 1:0. "Бенфика" начала новый сезон с двух побед - лиссабонцы обыграли "Спартак", а 7 августа в первом туре чемпионата Португалии на выезде в меньшинстве переиграли "Морейренсе" (2:1).

Руй Витория возглавил "Спартак" в конце мая после завершения сезона-2020/21. На этом посту он сменил немецкого специалиста Доменико Тедеско. До прихода в российскую команду португальский специалист с 2015 по 2019 год работал в "Бенфике". Под его руководством команда завоевала шесть титулов, включая два чемпионства в национальном первенстве.