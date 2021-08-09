Зобнин: "Спартаку" нужно везение, чтобы пройти "Бенфику" в квалификации Лиги чемпионов

ЛИССАБОН, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" могут обыграть португальскую "Бенфику" и пройти дальше в квалификации Лиги чемпионов, несмотря на неудачное начало сезона. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

"Спартак" проведет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики" 10 августа. Встреча пройдет на стадионе "Да Луш", начало - 22:00 мск. В первой игре, которая состоялась 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0.

"Мы неудачно начали сезон, не так много побед, настроение не самое лучшее, но мы готовы поменять ситуацию. Понятно, что вокруг клуба ходит много разговоров, но мы не должны обращать внимание, нужно показывать результат, лично у меня получается не обращать внимание. Можно сказать, что мы провалили начало, набрали три очка в трех матчах, могли больше. Много нюансов: разговоры вокруг клуба, все приехали в разном состоянии, новый тренер. Причин несколько, одной нет", - сказал Зобнин.

"Ситуация непростая, нам нужно отыгрываться против сильного соперника, но в футболе все бывает. Мы настроены пройти дальше. Нужно не чудо, а везение", - добавил полузащитник красно-белых.

В конце мая "Спартак" возглавил португальский тренер Руй Витория. "Сколько нужно, чтобы сработаться с тренером? Вы хотите, чтобы я как [Олег] Кононов сказал? В процессе. Процентов на 80 уже понимаем друг друга", - сказал Зобнин.

"У нас много лидеров, качественных игроков. Перечислять не буду. Некоторые остались в Москве, остальных сейчас увидим на тренировке", - заключил футболист.

"Спартак" и "Бенфика" в начале сезона

"Спартак" в сезоне-2021/22 провел четыре матча, потерпел три поражения (от казанского "Рубина" - 0:1, "Бенфики" - 0:2 и "Нижнего Новгорода" - 1:2), а также обыграл самарские "Крылья Советов" - 1:0. "Бенфика" начала сезон с двух побед - 4 августа на выезде лиссабонцы обыграли "Спартак", а 7 августа в первом туре чемпионата Португалии на выезде в меньшинстве переиграли "Морейренсе" (2:1).