Швейцарский теннисист Вавринка не примет участие в US Open

ТАСС, 9 августа. Швейцарский теннисист Стэн Вавринка отказался от участия в Открытом чемпионате США (US Open) из-за продолжающегося восстановления после операции на левой ноге. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Место Вавринки на турнире займет британец Энди Маррей.

В начале марта Вавринка получил травму левой ноги и снялся с турнира в Майами. Швейцарец перенес операцию и не смог принять участие в Roland Garros и Уимблдоне, а также пропустил Олимпийские игры в Токио.

Вавринке 36 лет, он занимает 31-е место в рейтинге ATP. Швейцарец трижды выигрывал турниры Большого шлема, в том числе US Open в 2016 году.

Последний в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 30 августа по 12 сентября. Победителем предыдущего розыгрыша стал австриец Доминик Тим.