{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
US Open

Швейцарский теннисист Вавринка не примет участие в US Open

Место победителя турнира 2016 года в основной сетке займет британец Энди Маррей

ТАСС, 9 августа. Швейцарский теннисист Стэн Вавринка отказался от участия в Открытом чемпионате США (US Open) из-за продолжающегося восстановления после операции на левой ноге. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

На эту тему
Медведев и Рублев выступят на US Open
Медведев и Рублев выступят на US Open

Место Вавринки на турнире займет британец Энди Маррей.

В начале марта Вавринка получил травму левой ноги и снялся с турнира в Майами. Швейцарец перенес операцию и не смог принять участие в Roland Garros и Уимблдоне, а также пропустил Олимпийские игры в Токио.

Вавринке 36 лет, он занимает 31-е место в рейтинге ATP. Швейцарец трижды выигрывал турниры Большого шлема, в том числе US Open в 2016 году.

Последний в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 30 августа по 12 сентября. Победителем предыдущего розыгрыша стал австриец Доминик Тим.

Теги
US Open
НХЛ
Шестеркин подписал новый контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"
Соглашение рассчитано на четыре года
Шестеркин подписал новый контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"
Читать полностью