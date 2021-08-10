Барбоза: до игры нельзя говорить, что "Бенфика" уже прошла "Спартак" в Лиге чемпионов

ЛИССАБОН, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Разговоры о том, что португальский футбольный клуб "Бенфика" уже прошел московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, преждевременны, несмотря на выездную победу лиссабонцев. Такое мнение ТАСС высказал португальский агент Паулу Барбоза.
"Спартак" во вторник проведет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики". Встреча пройдет на стадионе "Да Луш", начало игры - в 22:00 мск. В первой встрече, которая состоялась 4 августа в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена", лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0.
"Матч будет очень интересным, "Спартак" должен сделать все, чтобы выиграть, - сказал Барбоза. - В свою очередь, у "Бенфики", несмотря на победу в Москве, непростое положение - команда должна продемонстрировать атакующий футбол, потому что впервые за долгое время на стадионе будут болельщики. Футболисты просто не смогут действовать от обороны, думать о ничьей со счетом 0:0. Даже захоти они, никто им так играть не позволит".
"Плюс "Бенфики" в том, что у нее более опытный состав, но есть и минус - футболисты возрастные, а это значит отсутствие скорости. "Спартаку" терять нечего, он будет играть на победу. Их шанс в этой игре может заключаться не только в быстром голе. В футболе все может быть, ход игры можно изменить", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что с пониманием относится к мнению болельщиков, которые мало что ждут от "Спартака" в этом матче и не верят в команду. "Первая игра выдалась не очень хорошей с точки зрения результата, но вопрос в другом. То, что было раньше, стало историей. Хорошие команды могут плохо играть в чемпионате, но добиваться результата в еврокубках. Нельзя говорить о том, что "Бенфика" уже прошла "Спартак", - подчеркнул Барбоза.
Что ждет "Спартак" в еврокубках
Если российская команда сможет пройти "Бенфику", она попадет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первые игры этой стадии пройдут 17 и 18 августа, ответные - 24 и 25 августа. Начало всех встреч на этой стадии запланировано на 22:00 мск. Если по итогам основного времени второго матча победитель не будет выявлен, будут проводиться дополнительное время и, в случае необходимости, серия пенальти.
Победители двухматчевых противостояний раунда плей-офф выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам, у которых есть прямые путевки в основную стадию турнира. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа в Стамбуле.
Если же "Спартак" уступит португальскому клубу, то продолжит выступление на международной арене во втором по значимости еврокубке - Лиге Европы. Жеребьевка групповой стадии этого турнира состоится в Стамбуле 27 августа.