Барбоза: до игры нельзя говорить, что "Бенфика" уже прошла "Спартак" в Лиге чемпионов

"Спартак" во вторник проведет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики". Встреча пройдет на стадионе "Да Луш", начало игры - в 22:00 мск. В первой встрече, которая состоялась 4 августа в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена", лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0.

ЛИССАБОН, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Разговоры о том, что португальский футбольный клуб "Бенфика" уже прошел московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, преждевременны, несмотря на выездную победу лиссабонцев. Такое мнение ТАСС высказал португальский агент Паулу Барбоза.

"Матч будет очень интересным, "Спартак" должен сделать все, чтобы выиграть, - сказал Барбоза. - В свою очередь, у "Бенфики", несмотря на победу в Москве, непростое положение - команда должна продемонстрировать атакующий футбол, потому что впервые за долгое время на стадионе будут болельщики. Футболисты просто не смогут действовать от обороны, думать о ничьей со счетом 0:0. Даже захоти они, никто им так играть не позволит".

"Плюс "Бенфики" в том, что у нее более опытный состав, но есть и минус - футболисты возрастные, а это значит отсутствие скорости. "Спартаку" терять нечего, он будет играть на победу. Их шанс в этой игре может заключаться не только в быстром голе. В футболе все может быть, ход игры можно изменить", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что с пониманием относится к мнению болельщиков, которые мало что ждут от "Спартака" в этом матче и не верят в команду. "Первая игра выдалась не очень хорошей с точки зрения результата, но вопрос в другом. То, что было раньше, стало историей. Хорошие команды могут плохо играть в чемпионате, но добиваться результата в еврокубках. Нельзя говорить о том, что "Бенфика" уже прошла "Спартак", - подчеркнул Барбоза.

Что ждет "Спартак" в еврокубках

Если российская команда сможет пройти "Бенфику", она попадет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первые игры этой стадии пройдут 17 и 18 августа, ответные - 24 и 25 августа. Начало всех встреч на этой стадии запланировано на 22:00 мск. Если по итогам основного времени второго матча победитель не будет выявлен, будут проводиться дополнительное время и, в случае необходимости, серия пенальти.

Победители двухматчевых противостояний раунда плей-офф выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам, у которых есть прямые путевки в основную стадию турнира. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа в Стамбуле.

Если же "Спартак" уступит португальскому клубу, то продолжит выступление на международной арене во втором по значимости еврокубке - Лиге Европы. Жеребьевка групповой стадии этого турнира состоится в Стамбуле 27 августа.