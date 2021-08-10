"Без результата тренер обречен". Португальский взгляд на работу Руя Витории в "Спартаке"

По мнению португальского агента Паулу Барбозы, его соотечественник может в первый же сезон завоевать один из трофеев на национальном уровне

ЛИССАБОН, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Любой футбольный тренер не сможет долго проработать на одном месте, если его команда не будет показывать положительных результатов, это применимо и к новому наставнику московского "Спартака" Рую Витории. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал известный португальский агент Паулу Барбоза. Витория возглавил "Спартак" в конце мая 2021 года, сменив на этом посту немецкого специалиста Доменико Тедеско, под руководством которого красно-белые в прошлом сезоне заняли второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и завоевали право выступить в Лиге чемпионов, начиная с третьего квалификационного раунда. Последним местом работы Витории до прихода в российскую команду был "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. До этого португалец работал на родине в "Бенфике" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, а также в клубах "Витория" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатима" (2006-2010).

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"В Саудовской Аравии, наверное, за один год он мог заработать больше, чем в Европе, - сказал Барбоза. - В жизни бывает такой выбор. Наверное, он мог бы продолжать работать там, но дал согласие на работу в "Спартаке". Естественно, он понимал, что на данном этапе это непростой клуб в том плане, что все бурно развивается". "Переход в "Спартак" - это большой шаг вперед. Думаю, таких задач, как те, которые перед ним стоят, у него никогда в жизни не было. Он должен проявлять себя в очень сложной, противоречивой ситуации в клубе. Здесь все его положительные качества как руководителя должны проявляться", - отметил собеседник агентства, признав, что в российском клубе 51-летнему специалисту приходится решать не только тренерские, но еще и дипломатические вопросы в работе с руководством клуба. Агент полагает, что, соглашаясь на работу в "Спартаке", Витория знал о подобных перспективах. "Он не наивный и знал об этом. Если он учитывал предыдущий опыт того, что происходит в клубе, то понимал, как и другие тренеры. То, что сейчас происходит с Руем Виторией, - это ничего нового, так было с предыдущими тренерами", - продолжил он.

"Витория - умный человек, знает, что надо делать, понимает, что есть момент, когда нужно поступать жестко, если есть необходимость, - подчеркнул Барбоза. - Сейчас он, наверное, хочет создать команду, чтобы все игроки были вместе, чтобы была единая цель. И, конечно, чтобы команда понимала, что поставленные задачи не так просты и будет так называемая турбулентность. Вопрос в том, что, когда есть турбулентность, не надо вставать и кричать, что все рушится, нужно просто идти вперед с уверенностью в том, что, если ставится задача, ее надо выполнить, а не паниковать". Неудачный старт сезона для "Спартака" Руя Витории Под руководством Витории "Спартак" провел предсезонную подготовку на сборах в Австрии, где проиграл азербайджанскому "Нефтчи" (1:2), сыграл вничью со словенским "Браво" (2:2), а также победил хорватский "Шибеник" (4:2). После этого столичный клуб вернулся в Москву и крайне уверенно выступил на предсезонном турнире, где поочередно разгромил "Сочи" (4:0), казанский "Рубин" (4:0) и подмосковные "Химки" (5:1). Однако в официальных матчах дела у португальского тренера в новой команде не заладились - в четырех играх он одержал только одну победу (во втором туре РПЛ над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:0), в трех других встречах красно-белые потерпели поражения (от "Рубина" и "Нижнего Новгорода" со счетом 0:1 и 1:2 соответственно, а также в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики" со счетом 0:2).

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Помимо неудачных результатов жизнь Витории в "Спартаке" осложнилась тем, что клуб покинул спортивный директор Дмитрий Попов, принимавший активное участие в приглашении португальского специалиста. В интервью изданию "Спорт-Экспресс" Попов заявлял, что не может "мириться с откровенным недоверием к своей работе", отметив, что "единственное, что в таких условиях остается сделать, - это уйти". По его словам, при формировании состава учитывалась позиция бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско, а супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова неоднократно публично (в своем Telegram-канале) унижала его. Функционер отметил, что последней каплей стал несостоявшийся трансфер правого защитника аргентинского клуба "Ривер Плейт" Гонсало Монтиэля, хотя "Спартак" ищет игрока на эту позицию. "В России на тренера оказывается большое давление, потому что это "Спартак", но это проблема нестабильной структуры клуба, - продолжил Барбоза. - На старте сезона подал в отставку спортивный директор, и это ненормально. Ни одна команда не должна страдать от конъюнктуры, это не должно отражаться на процессах. Чтобы тренер работал хорошо, такого быть не должно". "Ставит ли уход Попова под удар Виторию и его будущее в "Спартаке"? Конечно! Для тренера это сигнал, ведь уходят те люди, которые его привели, которые хотели помочь ему создать команду", - отметил собеседник ТАСС.

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Говоря о перспективах главного тренера "Спартака", португальский агент подчеркнул, что Витория должен остаться в команде, если видит предпосылки к дальнейшей работе. "Если бы было иначе, Руй подал бы в отставку. Он должен двигаться вперед и довести до конца то, что он хочет видеть в "Спартаке". Понятно, что любой тренер в любом чемпионате может хорошо работать, если созданы все условия для работы. Нет тренеров, которые за пару недель или месяцев все исправят и сразу дадут результат. Это процесс построения команды, но если таких условий нет, то нужно хорошо подумать", - добавил Барбоза. "Если нет результата, тренер на пути к двери на выход" По мнению португальского агента, его соотечественник в "Спартаке" может в первый же сезон завоевать один из трофеев на национальном уровне. "Но в футболе ошибочно думать, что один человек сам по себе может все решить, это не так, - сказал он. - В футболе нужны другие субъективные факторы - насколько все едины и готовы помогать команде. Если эти факторы сойдутся, тогда, думаю, сможет [выиграть если не чемпионат, то Кубок России]". "Если нет, это процесс - он не заканчивается за один или два месяца. Здесь должен быть другой подход руководства", - добавил португальский специалист.