"Спартак" в Лиссабоне проведет ответный матч квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики"

ЛИССАБОН, 10 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" во вторник проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе "Да Луш", начало игры - 22:00 мск.
Первая игра состоялась 4 августа на "Открытие-Банк-Арене" в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Из-за отмены перед началом текущего сезона правила "гостевого" гола, когда забитый на поле соперника мяч считался за два по итогам двухраундового противостояния, шансы москвичей перед игрой на "Да Луш" выглядят предпочтительнее, чем если бы игра состоялась сезоном ранее.
"Спартак" начал сезон-2021/22 раньше "Бенфики", но на форме и результатах москвичей это если и сказалось, то в негативную сторону. Красно-белые провели четыре матча, но обыграли только "Крылья Советов" (1:0) во втором туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом и третьем турах они потерпели поражения от казанского "Рубина" (0:1) и "Нижнего Новгорода" (1:2).
Для "Бенфики" игра в Москве стала первой официальной в сезоне-2021/22. После этого команда из Лиссабона провела только одну встречу - в первом туре чемпионата Португалии она на выезде в меньшинстве обыграла "Морейренсе" (2:1). Предстоящая игра на "Да Луш" станет первой с 2020 года, на которую будут допущены болельщики. Вмещающий свыше 65 тысяч человек стадион в связи с коронавирусными ограничениями будет заполнен на 23% - в продажу было выпущено 15 250 билетов.
Изначально португальский клуб объявил о том, что приобрести билеты смогут только члены клуба, то есть болельщики, которым принадлежит часть акций "Бенфики". За день до игры билеты стали доступны в открытой продаже как на сайте клуба, так и в официальных точках продажи в Лиссабоне и близлежащих городах. Несмотря на изначальные ограничения, а также сложность въезда в Португалию для граждан РФ, нескольким десяткам болельщиков "Спартака" все же удалось приобрести билеты, во вторник они будут наблюдать за игрой любимой команды вживую.
"Спартаку" нечего терять
Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш на предматчевой пресс-конференции прокомментировал предположения журналистов о том, что от исхода матча с его командой будет зависеть будущее наставника "Спартака" Руя Витории. "Я хочу выиграть, хочу, чтобы "Бенфика" прошла дальше, - сказал португальский специалист. - Но я также хочу, чтобы Руй Витория продолжил дальше и выиграл все титулы со "Спартаком". Желаю ему удачи, но для меня "Бенфика" важнее".
"Сопернику нечего терять. Он будет играть на победу", - подчеркнул Жезуш. На вопрос о том, как "Спартак" может победить "Бенфику", тренер лиссабонцев сказал, что соперник должен мыслить так же, как его собственная команда.
Также Жезуш отметил, что для "Бенфики" предстоящий матч важен не только со спортивной точки зрения. "Мы наконец-то сможем сыграть при своих болельщиках. "Спартак" проиграл в первом матче, но может рассчитывать на успех. Мы постараемся не допустить этого, у "Бенфики" есть все возможности", - заявил он.
Защитник португальской команды Лукас Вериссимо признал, что команда еще не совсем готова к сезону. "Домашний матч будет тяжелым. Мы знаем наши сильные качества, знаем, что будет тяжело, но также знаем, что делать. Лига чемпионов - очень большой турнир, "Бенфика" должна присутствовать в нем. Мы будем драться до последнего", - добавил игрок обороны.
"Нужно чудо, а не везение"
Витория, отвечая на вопрос ТАСС о том, стоит ли ждать от "Бенфики" игры от обороны, учитывая результат первого матча, ответил отрицательно. "Бенфика" - сильная команда, она будет стараться доминировать, владеть мячом. Мы понимаем, что игра будет сложной. Мы должны быть агрессивнее, компактно обороняться и создавать больше в атаке", - сказал он.
"Мы находимся в худшей позиции, потому что уступили в первом матче, но это не в наших традициях, - подчеркнул Витория. - Постараемся завтра выиграть и пройти эту квалификацию, ребята профессионально относятся. Я - тренер, который не привык сдаваться. У меня контракт на два года, мне нравится работать в России, в "Спартаке".
Полузащитник красно-белых Роман Зобнин отметил, что команда неудачно начала сезон и одержала не так много побед, как должна была. "Мы готовы поменять ситуацию, - подчеркнул он. - Понятно, что вокруг клуба ходит много разговоров, но мы не должны обращать внимание, нужно показывать результат, лично у меня получается не обращать внимание. Можно сказать, что мы провалили начало, набрали три очка в трех матчах, могли больше".
Полузащитник отметил, что у плохого начала сезона в исполнении "Спартака" не может быть одной причины, нюансов много - разговоры вокруг клуба, разное функциональное состояние футболистов перед началом сезона, а также приход нового тренера. "Ситуация непростая, нам нужно отыгрываться против сильного соперника, но в футболе все бывает. Мы настроены пройти дальше. Нужно не чудо, а везение", - подчеркнул Зобнин.