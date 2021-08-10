"Спартак" в Лиссабоне проведет ответный матч квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики"

Первая игра состоялась 4 августа на "Открытие-Банк-Арене" в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Из-за отмены перед началом текущего сезона правила "гостевого" гола, когда забитый на поле соперника мяч считался за два по итогам двухраундового противостояния, шансы москвичей перед игрой на "Да Луш" выглядят предпочтительнее, чем если бы игра состоялась сезоном ранее.

"Спартак" начал сезон-2021/22 раньше "Бенфики", но на форме и результатах москвичей это если и сказалось, то в негативную сторону. Красно-белые провели четыре матча, но обыграли только "Крылья Советов" (1:0) во втором туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом и третьем турах они потерпели поражения от казанского "Рубина" (0:1) и "Нижнего Новгорода" (1:2).

Для "Бенфики" игра в Москве стала первой официальной в сезоне-2021/22. После этого команда из Лиссабона провела только одну встречу - в первом туре чемпионата Португалии она на выезде в меньшинстве обыграла "Морейренсе" (2:1). Предстоящая игра на "Да Луш" станет первой с 2020 года, на которую будут допущены болельщики. Вмещающий свыше 65 тысяч человек стадион в связи с коронавирусными ограничениями будет заполнен на 23% - в продажу было выпущено 15 250 билетов.

Изначально португальский клуб объявил о том, что приобрести билеты смогут только члены клуба, то есть болельщики, которым принадлежит часть акций "Бенфики". За день до игры билеты стали доступны в открытой продаже как на сайте клуба, так и в официальных точках продажи в Лиссабоне и близлежащих городах. Несмотря на изначальные ограничения, а также сложность въезда в Португалию для граждан РФ, нескольким десяткам болельщиков "Спартака" все же удалось приобрести билеты, во вторник они будут наблюдать за игрой любимой команды вживую.

"Спартаку" нечего терять

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш на предматчевой пресс-конференции прокомментировал предположения журналистов о том, что от исхода матча с его командой будет зависеть будущее наставника "Спартака" Руя Витории. "Я хочу выиграть, хочу, чтобы "Бенфика" прошла дальше, - сказал португальский специалист. - Но я также хочу, чтобы Руй Витория продолжил дальше и выиграл все титулы со "Спартаком". Желаю ему удачи, но для меня "Бенфика" важнее".