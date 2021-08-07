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Футбол в России

Витория надеется, что ситуация в "Спартаке" улучшится в ближайшее время

Московская команда в субботу проиграла "Нижнему Новгороду" в матче чемпионата России, а тремя днями ранее стало известно об уходе Дмитрия Попова с поста гендиректора клуба
Главный тренер "Спартака" Руй Витория Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Руй Витория
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 7 августа. Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория надеется, что ситуация в клубе и качество игры команды улучшатся в ближайшее время. Комментарий Витории приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" на своем поле уступил "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2. После поражения в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от португальской Бенфики (0:2) пост спортивного директора красно-белых покинул Дмитрий Попов.

"Хотел бы, чтобы все было лучше, а ситуация - яснее. Надеюсь, все наладится в ближайшее время. Мы постоянно находимся в контакте с отделом клуба, который отвечает за трансферы. У нас есть гендиректор, президент клуба. Остается только адаптироваться к текущим обстоятельствам", - сказал Витория.

В стартовый состав "Спартака" на игру с "Нижним Новгородом" не попали полузащитник Роман Зобнин и защитник Георгий Джикия. "Считаю, что вышедшие с первых минут игроки имели все качества, необходимые для победы. Когда у команды такой плотный календарь, когда до декабря нужно сыграть более 26 матчей, ротация неизбежна. Игроки сборных присоединились к команде чуть позже", - пояснил португалец.

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"На поле сегодня вышли [Алекс] Крал, [Резиуан] Мирзов, [Илья] Кутепов, [Виктор] Мозес. Если не доверять таким игрокам в таких матчах, то кому вообще можно доверять? Что касается Джикии, то недавно у него было небольшое повреждение, нужно быть осторожным", - заключил главный тренер "Спартака".

"Спартак" в трех стартовых турах чемпионата России потерпел два поражения при одной победе. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице. В четвертом туре РПЛ столичная команда 14 августа на своем поле примет екатеринбургский "Урал". 10 августа "Спартак" на выезде проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".

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