Витория надеется, что ситуация в "Спартаке" улучшится в ближайшее время

ТАСС, 7 августа. Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория надеется, что ситуация в клубе и качество игры команды улучшатся в ближайшее время. Комментарий Витории приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" на своем поле уступил "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2. После поражения в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от португальской Бенфики (0:2) пост спортивного директора красно-белых покинул Дмитрий Попов.

"Хотел бы, чтобы все было лучше, а ситуация - яснее. Надеюсь, все наладится в ближайшее время. Мы постоянно находимся в контакте с отделом клуба, который отвечает за трансферы. У нас есть гендиректор, президент клуба. Остается только адаптироваться к текущим обстоятельствам", - сказал Витория.

В стартовый состав "Спартака" на игру с "Нижним Новгородом" не попали полузащитник Роман Зобнин и защитник Георгий Джикия. "Считаю, что вышедшие с первых минут игроки имели все качества, необходимые для победы. Когда у команды такой плотный календарь, когда до декабря нужно сыграть более 26 матчей, ротация неизбежна. Игроки сборных присоединились к команде чуть позже", - пояснил португалец.