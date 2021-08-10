Стал известен окончательный состав женской сборной России по хоккею на чемпионат мира

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) объявила окончательный состав женской российской команды на предстоящий чемпионат мира в канадском Калгари. Список игроков обнародован на официальном сайте ФХР.

Во вторник сборная отправилась в Канаду, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведет заключительный этап подготовки к турниру. 18 августа команда проведет контрольный матч против сборной США.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари - Валерия Меркушева (СКИФ), Надежда Морозова ("Динамо-Нева"), Анна Пругова ("Агидель"); защитники - Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе - СКИФ), Мария Баталова, Анна Шибанова (обе - "Агидель"), Лиана Ганеева, Юлия Смирнова (обе - "Динамо-Нева"), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе - "Торнадо"); нападающие - Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все - "Динамо-Нева"), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, София Лифатова (все - "Бирюса"), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все - "Агидель"), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Екатерина Лихачева, Ландыш Фаляхова (все - СКИФ).

Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады, выигравшая 10 турниров, на счету команды США 9 побед. Турнир выигрывали только эти две сборные. В активе сборной России три бронзы мировых первенств (2001, 2013, 2016).

Женский чемпионат мира пройдет с 20 по 31 августа в Калгари. На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А против команд Швейцарии, Финляндии, Канады и США.