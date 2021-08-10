РФС признал ошибочным решение засчитать гол игрока "Зенита" Ерохина в ворота "Ростова"

ТАСС, 10 августа. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала неверным решение арбитра Виталия Мешкова засчитать гол футболиста петербургского "Зенита" Александра Ерохина в ворота "Ростова" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание ЭСК РФС состоялось 3 августа.

"Судья ошибочно засчитал гол в ворота "Ростова" на 29-й минуте матча, - говорится в заявлении. - Решение мотивировано тем, что футболист "Зенита" Далер Кузяев совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры. Комиссия отмечает отсутствие ракурса с наиболее информативным повтором эпизода в распоряжении видеоассистента судьи. Вместе с тем, с учетом полученных комментариев по единоборству от судьи матча, VAR должен был понять причину падения футболиста обороняющейся команды и попытаться найти ракурс телевизионной трансляции, подтверждающий факт наступа, чего сделано не было".

"Ростов" проиграл дома "Зениту" со счетом 2:4 в домашнем матче второго тура РПЛ. На 29-й минуте Ерохин забил гол с передачи Кузяева. Позднее "Ростов" обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть данный эпизод.