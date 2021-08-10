Федерация гребного спорта проведет чествование серебряных призеров Олимпиады 4 сентября

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) планирует 4 сентября провести торжественный вечер в честь серебряных призеров Олимпиады в Токио Анны Пракатень, Елены Орябинской и Василисы Степановой. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент ФГСР Алексей Свирин.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле. Призерами стали Пракатень (в соревновании одиночек), а также Степанова и Орябинская (в соревновании двоек).

"За вторые места спортсменки получат по 2,5 миллиона рублей от государства, от Фонда поддержки олимпийцев будут, я так понимаю, автомобили. От федерации тоже будут премиальные, мы сейчас согласовываем сумму. 4 сентября мы планируем организовать вечер, на котором хотим собрать всех людей, приложивших усилия к достижению результата, и наших заслуженных ветеранов. Будем чествовать наших девочек и сборную и на этом мероприятии вручим тоже свои призовые", - сказал Свирин.

"Мы занимаемся замечательным видом спорта, но даже если ты выиграешь чемпионат мира, то от международной федерации не получишь ни копейки. Побеждаешь в Кубке мира и не получаешь ничего. В нашем виде спорта нет никаких призовых, что, я считаю, является пережитком прошлого. И это надо срочно менять", - добавил глава федерации.