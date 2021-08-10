Вице-чемпионка Олимпиады по гребле Пракатень: непривычно, что в лодке не с кем поговорить

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Серебряному призеру Олимпийских игр в Токио по академической гребле россиянке Анне Пракатень непросто дался переход из четверки в одиночку с психологической точки зрения. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

Пракатень, пересевшая в одиночку только в этом сезоне, в мае одержала победу на престижной Люцернской регате, а в начале июня стала чемпионкой Европы. На Играх в Токио она финишировала второй, уступив только новозеландке Эмме Туиг.

"Мой тренер говорил еще давно, когда я только начинала, что Аня в одиночку хочет, но боится. Ей в двойке самое то, а чтобы не было волнения, в лодку можно даже посадить человека, который не будет ничего делать и нужен только для баланса", - сказала Пракатень.

"Одиночка с психологической точки зрения другой вид. Мне не с кем поговорить, но я как-то поверила в себя, что могу что-то сделать. Ну и вера в тренера, самое главное, и в себя. Окончательно поверила в свои силы, когда была Люцернская регата, даже когда я не очень быстро стартовала, то знала, что могу прибавить", - добавила спортсменка.

Пракатень не стала говорить о продолжении карьеры. "Я нахожусь в раздумьях, позади тяжелый сезон. Надо понять, насколько меня еще хватит", - подчеркнула обладательница серебряной олимпийской медали.

Пракатень 28 лет, она является чемпионкой Европы в одиночке. Выступает за сборную России с 2016 года.