Травмировавшийся в игре со "Спартаком" Миладинович готов сыграть в следующем матче

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Нижний Новгород" Иван Миладинович готов принять участие в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом на своей странице в Instagram заявил агент футболиста Антон Синьков.

В субботу в матче "Нижнего Новгорода" с московским "Спартаком" (2:1) Миладинович получил травму и был заменен, его госпитализировали в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. В понедельник футболисты "Сочи" в матче против "Урала" вышли на предматчевое построение в майках с изображением Миладиновича, права на которого принадлежат "Сочи", за "Нижний Новгород" защитник выступает на правах аренды.

"С Ваней все хорошо, даже лучше, чем ожидалось после первых предварительных осмотров и КТ. Парень уже планирует в следующем туре выйти на поле. Хотел бы поблагодарить руководителей обоих клубов, с которыми Иван связан в данный момент - "Нижний Новгород" и "Сочи", - написал Синьков.

"Нижний Новгород" располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в трех матчах. Матч с "Уфой" состоится 14 августа.