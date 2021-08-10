{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Травмировавшийся в игре со "Спартаком" Миладинович готов сыграть в следующем матче

Агент футболиста Антон Синьков поблагодарил за содействие руководителей "Нижнего Новгорода" и "Сочи"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Нижний Новгород" Иван Миладинович готов принять участие в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом на своей странице в Instagram заявил агент футболиста Антон Синьков.

На эту тему
У футболиста "Нижнего Новгорода" Миладиновича подозрение на черепно-мозговую травму
У футболиста "Нижнего Новгорода" Миладиновича подозрение на черепно-мозговую травму

В субботу в матче "Нижнего Новгорода" с московским "Спартаком" (2:1) Миладинович получил травму и был заменен, его госпитализировали в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. В понедельник футболисты "Сочи" в матче против "Урала" вышли на предматчевое построение в майках с изображением Миладиновича, права на которого принадлежат "Сочи", за "Нижний Новгород" защитник выступает на правах аренды.

"С Ваней все хорошо, даже лучше, чем ожидалось после первых предварительных осмотров и КТ. Парень уже планирует в следующем туре выйти на поле. Хотел бы поблагодарить руководителей обоих клубов, с которыми Иван связан в данный момент - "Нижний Новгород" и "Сочи", - написал Синьков.

"Нижний Новгород" располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в трех матчах. Матч с "Уфой" состоится 14 августа.

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Алексеев заявил, что хотел бы остаться у руля женской сборной России по гандболу
Тренер возглавляет команду с 8 февраля, на Олимпийских играх в Токио она заняла второе место
Читать полностью