{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Свирин: сомнения, что российские гребцы выиграют медали в Токио, исчезли после тренировки

На счету команды две серебряные награды
Президент Федерации гребного спорта России Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Федерации гребного спорта России
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин перестал сомневаться в том, что российские гребцы выиграют олимпийские медали, после первой увиденной им тренировки, которая проходила в Токио. Об этом Свирин сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

На эту тему
Правильно сели. Сборная России по академической гребле спустя 17 лет вернулась в элиту
Правильно сели.

На Олимпиаде в Токио, которая завершилась 8 августа, российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле. Призерами стали Анна Пракатень (в соревновании одиночек), а также Василиса Степанова и Елена Орябинская (в соревновании двоек).

"Я приехал в Токио, когда соревнования только начались. И мне лично уже с первой тренировки было понятно, что те же Василиса с Еленой показывают в двойке ту греблю, которая однозначно достойна призового места. А от Ани мы ждали однозначно медали и борьбы за первое место. То есть после того, как я увидел команду на тренировке, все сомнения в том, способны ли мы бороться в Токио за медали, улетучились", - сказал Свирин.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Футбол в России
РФС рассмотрит скандирования болельщиков во время матча "Динамо" - ЦСКА
Заседание контрольно-дисциплинарного комитета пройдет в среду
Читать полностью