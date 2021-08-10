Свирин: сомнения, что российские гребцы выиграют медали в Токио, исчезли после тренировки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин перестал сомневаться в том, что российские гребцы выиграют олимпийские медали, после первой увиденной им тренировки, которая проходила в Токио. Об этом Свирин сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

На Олимпиаде в Токио, которая завершилась 8 августа, российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле. Призерами стали Анна Пракатень (в соревновании одиночек), а также Василиса Степанова и Елена Орябинская (в соревновании двоек).

"Я приехал в Токио, когда соревнования только начались. И мне лично уже с первой тренировки было понятно, что те же Василиса с Еленой показывают в двойке ту греблю, которая однозначно достойна призового места. А от Ани мы ждали однозначно медали и борьбы за первое место. То есть после того, как я увидел команду на тренировке, все сомнения в том, способны ли мы бороться в Токио за медали, улетучились", - сказал Свирин.