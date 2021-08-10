Алексеев заявил, что хотел бы остаться у руля женской сборной России по гандболу

Алексеев возглавляет российскую команду с 8 февраля. До этого он был ассистентом главного тренера россиянок испанца Амброса Мартина, который был отправлен в отставку в декабре 2020 года после неудовлетворительного результата сборной на чемпионате Европы 2020 года (пятое место). На минувших Олимпийских играх в Токио российские гандболистки стали обладательницами серебряных медалей, уступив в финале француженкам (25:30).

"Оцениваю наше выступление на Олимпиаде на оценку "хорошо", но не "отлично", потому что очень хотелось золота. Что не сложилось в финале? Очень был тяжелый полуфинал [со сборной Норвегии], где мы отдали много сил и эмоций, игра закончилась поздно, невозможно было уснуть. Следующий день был скомканный, а там сразу финальная игра, мы не до конца восстановились, с этим связаны ошибки, не хватило куража", - сказал Алексеев.

Также он выразил готовность продолжить работу в сборной, отметив тот факт, что для этого нужно решение исполкома. "Есть ли желание продолжать работу? Это не мне решать, решать будет исполком. У меня желание есть", - добавил он.

В 2016 году российские гандболистки стали олимпийскими чемпионками, обыграв в финале француженок (22:19). На Олимпиаде в 2008 году в Пекине сборная России завоевала серебряные медали. В активе женской сборной России четыре победы на мировых первенствах (2001, 2005, 2007, 2009), что является лучшим результатом в истории.