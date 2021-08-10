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Футбол во Франции

"Пари Сен-Жермен" анонсировал пресс-конференцию Лионеля Месси 11 августа

Во вторник аргентинец прилетел в столицу Франции

ТАСС, 10 августа. Французский "Пари Сен-Жермен" сообщил о проведении пресс-конференции аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Пресс-конференция пройдет на домашнем стадионе ПСЖ "Парк де Пренс" и начнется в 12:00 мск.

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Ранее парижский клуб роликом анонсировал подписание контракта с Месси. Отец игрока подтвердил французской газете L'Equipe, что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами. Во вторник Месси прилетел в столицу Франции.

5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Вместе с "Барселоной" Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года в мире.

За сборную Аргентины Месси провел 151 матч, в котором забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.

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Футбол во Франции
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