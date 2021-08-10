{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол во Франции

Месси заявил, что условия в "Пари Сен-Жермен" соответствуют его амбициям

По словам бывшего футболиста "Барселоны", он с нетерпением ждет выхода на поле в составе новой команды
Лионель Месси AP Photo/Adrienne Surprenant
Описание
Лионель Месси
© AP Photo/Adrienne Surprenant

ТАСС, 10 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси считает, что условия во французском футбольном клубе "Пари Сен-Жермен" соответствуют его амбициям. Об этом футболист рассказал пресс-службе парижского клуба.

На эту тему
Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ
Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ

Во вторник 34-летний Месси подписал двухлетний контракт с ПСЖ.

"Я очень рад начать новую главу своей карьеры в ПСЖ. Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду выхода на поле" - сказал Месси.

На протяжении всей карьеры Месси выступал за испанскую "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года в мире.

За сборную Аргентины Месси провел 151 матч, в котором забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.

Теги
Месси, ЛионельФутбол во Франции
Лига чемпионов
Тренер "Бенфики" Жезуш уверен, что Витория добьется отличных результатов со "Спартаком"
По мнению наставника португальского клуба, у его соотечественника есть хорошая команда
Читать полностью