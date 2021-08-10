Месси заявил, что условия в "Пари Сен-Жермен" соответствуют его амбициям

Во вторник 34-летний Месси подписал двухлетний контракт с ПСЖ.

"Я очень рад начать новую главу своей карьеры в ПСЖ. Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду выхода на поле" - сказал Месси.

На протяжении всей карьеры Месси выступал за испанскую "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года в мире.

За сборную Аргентины Месси провел 151 матч, в котором забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.