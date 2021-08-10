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Футбол во Франции

Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ

Соглашение с 34-летним игроком рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон
Лионель Месси EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 10 августа. Аргентинский футболист Лионель Месси подписал контракт с французским клубом ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 34-летним игроком рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Аргентинский нападающий будет выступать за ПСЖ под 30-м номером.

5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Вместе с "Барселоной" Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

За сборную Аргентины Месси провел 151 матч, в котором забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.

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