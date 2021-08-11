Головин рад, что Месси будет выступать в чемпионате Франции

ТАСС, 10 августа. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рад, что аргентинский нападающий Лионель Месси будет выступать в чемпионате Франции за "Пари Сен-Жермен". Об этом Головин рассказал газете "Спорт-Экспресс" .

Во вторник ПСЖ объявил о подписании контракта с Месси сроком на два года.

"Мне тут особо комментировать нечего, у нас свои цели и задачи. Но здорово, что он приехал в чемпионат Франции, будет интересно. ПСЖ в любом случае серьезный соперник, там много сильных футболистов", - сказал Головин.

Головин отметился забитым голом в ворота чешской "Спарты" (3:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. "После первого матча (2:0 - прим. ТАСС) мы имели комфортное преимущество, сегодня нужно было просто собранно и ответственно подойти к игре, что мы и сделали. В принципе могли забить еще до перерыва, но так получилось, что открыли счет только во втором тайме. Своему голу, конечно, рад, но важнее всего, что мы вышли в следующий раунд", - отметил Головин.

В раунде плей-офф квалификации "Монако" сыграет с донецким "Шахтером", который в третьем квалификационном раунде дважды обыграл бельгийский "Генк" (2:1, 2:1).