Отрыв Нидерландов от России в таблице коэффициентов УЕФА возрос почти до двух баллов

ТАСС, 11 августа. Нидерланды благодаря победе ПСВ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов увеличили отрыв от России, находящейся на восьмом месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россия лишилась в Лиге чемпионов одного из двух представителей - "Спартак" после вылета из турнира будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.

В главном еврокубковом турнире Россию будет представлять только чемпион страны "Зенит" - с группового этапа. Отрыв Нидерландов в таблице от России до ответных матчей очередного раунда квалификации составлял 1,5 балла. По итогам матчей вторника этот отрыв увеличился до 1,7 балла: Нидерланды благодаря победе команды из Эйндховена в ответном матче над датским "Мидтьюлланном" (1:0) набрали 32,300 балла, в то время как суммарный коэффициент России после поражения "Спартака" от "Бенфики" в Лиссабоне (0:2) не изменился (30,582 балла).

В то же время шанс приблизиться к России упустила Шотландия. "Рейнджерс" проиграл в ответном матче шведскому "Мальме" (1:2), отрыв России от шотландцев составляет 0,2 балла.

Положение России в таблице коэффициентов УЕФА может ухудшиться, если клубы не будут показывать положительных результатов на международной арене. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 1,400) и 2022/23. Исходя из этих цифр будет определяться, сколько команд будет представлять Россию в сезоне-2024/25, в котором вступит в силу новый формат проведения Лиги чемпионов. Через три года в главном еврокубковом турнире число команд в основной сетке увеличится с 32 до 36, а на смену групповому этапу придет розыгрыш по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые со слабыми; в зависимости от результатов команды будут перемещаться по сводной таблице).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.