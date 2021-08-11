Айртон: футболистам "Спартака" необходимо улучшить игру и в атаке, и в обороне

ЛИССАБОН, 11 августа. /ТАСС/. Футболистам московского "Спартака" необходимо улучшить качество игры в обороне и атаке. Об этом журналистам после ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой" рассказал защитник российского клуба Айртон.

Игра завершилась победой команды из Лиссабона со счетом 2:0. Матч в Москве "Бенфика" выиграла с таким же счетом.

"В первом тайме мы неплохо оборонялись, тренер попросил сыграть более надежно в контратаках, к сожалению, нам не удалось воплотить эти идеи. Будем работать и стараться исправить свои ошибки, чтобы в следующем матче РПЛ добыть нужные нам три очка. У "Бенфики" качественная команда, выполняют огромный объем работы. Нам нужно добавлять как в атаке, так и в обороне, нужно продолжать работу и выполнить задачи", - сказал Айртон.

"Спартак" после трех туров занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав три очка. В следующем туре красно-белые 14 августа примут екатеринбургский "Урал".