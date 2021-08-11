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Лига чемпионов

Жезуш: "Бенфика" показала, что она сильнее "Спартака" в квалификации Лиги чемпионов

Во вторник "Бенфика" дома обыграла "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0
Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш EPA-EFE/RODRIGO ANTUNES
Описание
Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш
© EPA-EFE/RODRIGO ANTUNES

ЛИССАБОН, 11 августа. /ТАСС/. Португальская "Бенфика" в матчах квалификации Лиги чемпионов показала, что является сильнее московского "Спартака". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер лиссабонского клуба Жорже Жезуш.

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Во вторник "Бенфика" дома обыграла "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0. В первом матче "Спартак" в Москве проиграл с таким же счетом.

"Самое главное было сделано - прошли дальше, мы преодолели этот раунд без вопросов. Могли забить как больше голов, так и меньше. "Спартак" похож на легкую команды, но шесть его игроков были на Евро, у нас столько нет. "Бенфика" в двух матчах показала, что она сильнее в технике и в качестве. Были две хорошие игры, я столько лет в футболе, но ждал, что на матче будут болельщики", - сказал Жезуш.

Первый гол в ворота "Спартака" забил Жоау Мариу, перешедший в "Бенфику" этим летом. "Он хорошо начал, влился в команду. Это легко, потому что тут играет много португальцев, у него есть такие качества, которые помогут сыграться. Я уже работал с Мариу и знаю его качества. Он показывает высокий уровень во всех матчах, но не будет идолом для болельщиков, нужно, чтобы команда была идолом" - добавил специалист.

"Спартак" выступит на групповом этапе Лиги Европы. В раунде плей-офф "Бенфика" поборется за выход в групповую стадии Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ, который обыграл по сумме двух встреч датский "Мидтьюлланн". Групповой этап Лиги Европы начнется 16 сентября. Жеребьевка состоится 27 августа.

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