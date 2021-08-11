Тренер "Бенфики" Жезуш уверен, что Витория добьется отличных результатов со "Спартаком"

ЛИССАБОН, 11 августа. /ТАСС/. Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жорже Жезуш уверен, что Руй Витория добьется отличных результатов с московским "Спартаком" в чемпионате России по футболу. Такое мнение Жезуш высказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

Во вторник "Бенфика" со счетом 2:0 обыграла "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча также завершилась победой португальской команды со счетом 2:0.

"Мы были лучше в двух играх. Руй Витория точно проведет отличный чемпионат, у него есть хорошая команда. Португальцы могут показать, что они не только в числе лучших, а лучшие. Все смотрят на то, что мы делаем", - отметил Жезуш.

"Это было противостоянием между двумя тренерами, это было противостояние двух команд. Мы оба тренировали "Бенфику", сейчас я здесь, а он в другой команде, и каждый тренер должен защищать свою команду", - добавил главный тренер "Бенфики".

Главный тренер "Спартака" португалец Руй Витория возглавлял "Бенфику" с июня 2015 года по январь 2019-го. За это время он дважды привел команду к титулу чемпиона Португалии, дважды "Бенфика" выигрывала Суперкубок Португалии, по одному разу - кубок страны и Кубок португальской лиги.

"Спартак" после трех туров занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав три очка. В следующем туре красно-белые 14 августа примут екатеринбургский "Урал".