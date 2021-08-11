Витория: футболисты "Спартака" были уставшими в матче Лиги чемпионов с "Бенфикой"

ЛИССАБОН, 11 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" выглядели уставшими в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Руй Витория.

Встреча завершилась победой португальской команды со счетом 2:0. Первый матч в Москве закончился с таким же счетом в пользу "Бенфики". "Спартак" выступит в групповом этапе Лиги Европы.

"Была не только физическая усталость, но и усталость, вызванная серией факторов. Многие игроки "Спартака" не имели опыта игры в таком графике. По щелчку такого получиться не может. Есть психологическая нагрузка, вызванная результатами. Лига чемпионов закончена, нам нужно сконцентрироваться на РПЛ и впоследствии - на Лиге Европы", - отметил Витория.

"Конечно, это была сложная игра. Мы должны были контролировать "Бенфику" в первом тайме, чтобы быть в игре. Нам не хватило хладнокровия, "Бенфика" сыграла лучше и заслужила победу. Нам нужно вернуться в чемпионат России. Будет три матча, к ним будет больше времени для подготовки", - добавил главный тренер "Спартака".

Витория считает, что в двух матчах с "Бенфикой" уровень футбола был очень высоким. "Не нужно смешивать все в одну кучу, динамика их игры очень высокая. Когда они победили в Москве, нам стало сложнее, но с остальными фактами это не имеет ничего общего. Была серия обстоятельств, я не хочу искать оправданий. Сейчас все должны подумать о будущем "Спартака", - заключил Витория.

"Спартак" после трех туров занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав три очка. В следующем туре красно-белые 14 августа примут екатеринбургский "Урал".