МПК подтвердил, что заявленные ПКР спортсмены имеют право участвовать в Играх в Токио

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) подтвердил, что все российские спортсмены, заявленные Паралимпийским комитетом России (ПКР), имеют право принять участие на Играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

"Из МПК получено подтверждение, что все спортсмены, заявленные ПКР, имеют право участвовать в Паралимпийских играх в Токио, - сказал Рожков. - Все спортсмены, представленные ПКР на Паралимпийские игры, удовлетворяют минимальным требованиям по тестированию, изложенным в пересмотренных поствосстановительных критериях МПК для Паралимпийского комитета России".

"Тестирование команды ПКР для Игр в Токио было проведено РУСАДА (Российским антидопинговым агентством - прим. ТАСС), МПК, ITA (Международным агентством допинг-тестирования - прим. ТАСС) и различными паралимпийскими международными федерациями. За период тестирования с 5 марта по 2 августа 2021 года различные антидопинговые организации собрали более 1 000 проб у российских спортсменов, занимающихся летними паралимпийскими видами спорта", - добавил Рожков.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.