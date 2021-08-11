Матыцин: Минспорт по результатам Игр подготовит предложение о дальнейшем развитии спорта

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министерство спорта России в сотрудничестве с Олимпийским комитетом России и представителями спортивных федераций в ближайшее время проведет анализ выступления сборной на Играх в Токио, чтобы подготовить предложения о дальнейшем развитии всей системы физической культуры и спорта в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Российские спортсмены завоевали в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете.

"Есть виды спорта, результаты выступлений в которых требуют серьезного анализа, и мы в ближайшее время планируем провести такой анализ с привлечением специалистов Министерства спорта, олимпийского комитета, общероссийских федераций. Сейчас крайне важно понять, какие были допущены просчеты, в чем нам необходимо усилить работу перед следующими Олимпийскими играми в Париже, как необходимо усовершенствовать систему подготовки олимпийской команды. По результатам этого анализа мы будем готовить предложения о дальнейшем развитии всей системы физической культуры и спорта в России", - сообщил Матыцин.

Первыми в медальном зачете по итогам Олимпиады стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место (71), уступив спортсменам из США (113) и Китая (88).