Просто играет ROC. Итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр, которые завершились в Токио в воскресенье. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей (71) российская команда заняла третье место, уступив командам США (113) и Китая (88). Наибольшее количество золотых медалей (4) российские спортсмены завоевали в борьбе. На Олимпиаде в Токио национальная команда завоевала больше золотых медалей, чем на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России выиграла 19 золотых наград и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне россияне завоевали 20 золотых медалей и также стали четвертыми в общем зачете. В Токио российская команда превзошла результат Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне - 68. Наибольшее количество медалей российские спортсмены завоевали на Играх 2004 года в Афинах - 90. Тогда национальная команда была третьей в медальном зачете. Российские спортсмены в связи с санкциями WADA в Токио выступали без национального флага и государственного гимна. На Олимпиаду россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Условность подсчетов Почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков считает, что сборная России очень хорошо выступила на Олимпийских играх в Токио. "На мой взгляд, более правильно считать по общему количеству медалей, но дело не в подсчете медалей, это условная вещь. Наша команда выступила очень хорошо на этой Олимпиаде, мы выступили очень хорошо в большом количестве видов спорта, в традиционных и сравнительно новых, где мы раньше не брали большого количества наград", - отметил Жуков.

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"Доволен пятым местом, по общим результатам превысили показатели Рио-де-Жанейро и Лондона, - сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Я очень доволен выступлением наших ребят, они героически сражались с соперниками, порой - с судьями. Тем не менее каждый в нашей команде - герой, который выполнил свою задачу на этих Олимпийских играх, команда будет с честью возвращаться домой. Если бы не ряд обстоятельств, мы могли бы побороться и за третье общекомандное место", - добавил он. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал историческими победы россиян на Олимпийских играх. "Для наших спортсменов это были, пожалуй, одни из самых сложных состязаний: пандемия и особые условия подготовки к Олимпиаде, отсутствие зрителей и те обстоятельства, которые морально довлели на них, - сказал Чернышенко. - Ребята, мы гордимся всеми вами. Вы принесли стране действительно исторические победы на Олимпийских играх". "Максим Храмцов завоевал первое в российской истории золото по тхэквондо. Длительное отсутствие золотых медалей в плавании и стрельбе из пневматического пистолета прервали Евгений Рылов и Виталина Бацарашкина, они также стали двукратными победителями Игр. Конечно же, хочется отметить мужскую и женскую сборные по спортивной гимнастике, где не было золота 25 и 29 лет соответственно. Несмотря на усеченный состав легкоатлетической сборной, медаль высшей пробы в прыжках в высоту завоевала Мария Ласицкене", - добавил он. Стрелки начинают и выигрывают Соревнования по пулевой и стендовой стрельбе на Олимпийских играх стали для сборной России самыми результативными за последние полтора десятилетия, спортсмены завоевали восемь наград: две золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Первую медаль для сборной завоевала 24 июля Анастасия Галашина - серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Первой российской олимпийской чемпионкой в Токио стала Виталина Бацарашкина, ставшая лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Спортсменка выступала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, тогда она принесла сборной серебро, в Токио же Бацарашкина, уступавшая по ходу соревнований Антоанете Костадиновой из Болгарии, сумела не только отыграть отставание, но и в финальном раунде уйти в отрыв и побить олимпийский рекорд.

Умений и стараний спортсменке хватило еще на две медали - 28 июля в паре с Артемом Черноусовым она взяла серебро в стрельбе из пистолета в смешанных парах, лишь в завершении соревнований уступив первое место представителям Китая. Спустя еще два дня Бацарашкина взяла золото в стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров. Это историческая победа - последний раз до этого высшую награду Олимпийских игр в этой дисциплине отечественные стрелки выигрывали в 1992 году. Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений и бронзу в стрельбе из винтовки с 10 метров в паре с Юлией Каримовой. Каримова взяла также бронзу в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений, серебро в этой дисциплине завоевала Юлия Зыкова. Династия в фехтовании Российские фехтовальщики снова лучшие по количеству наград. Три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль. Из тех, кто блеснул на прошлых Играх, до Токио добралось не так уж и много спортсменов - Софья Великая, Инна Дериглазова, Тимур Сафин и Виолетта Колобова, плюс Лариса Коробейникова - серебряный призер Игр в Лондоне в команде.

Вторую золотую медаль российской команде принесла дебютантка Олимпийских игр саблистка София Позднякова. В финале дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова победила Софью Великую. Но Великая без золота Токио не осталась, через несколько дней Позднякова, Никитина и Великая победили в командных соревнованиях. Поздравляя саблисток, глава ОКР четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков прежде всего отметил победу российского фехтования и лишь потом пошутил: "С дочерью у нас пока 4:2. Моя дочь вступила со мной в гонку по золотым медалям, пока у меня есть гандикап". В командной рапире лучшими стали Дериглазова, Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. Коробейникова также стала бронзовым призером личного турнира, Дериглазова завоевала серебро. Антон и Кирилл Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин завоевали серебро в командной рапире у мужчин. В командной шпаге серебряными призерами Олимпийских игр стали Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос. "Результат, который показали фехтовальщики, назову великолепным. Об этом можно было только мечтать, - отметил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов. - У нас три откровенно потерянные возможности: бой Дериглазовой и Кифер, поражения Камиля Ибрагимова и Кирилла Бородачева, а больше мы не теряли. Больше приобрели - командное серебро в шпагах и командную рапиру". Гимнасты вошли в историю Российские гимнасты, выигравшие на Играх в Токио золотые медали в мужском и женском командном многоборье, достигли наилучшего результата в своей истории. Команда России выступает на летних Олимпиадах с 1996 года, и до приезда в Японию мужской и женской гимнастическим сборным ни разу не удавалось одновременно стать победителями командных турниров. Традиционно о мощи спортивной гимнастики в той или иной стране делают выводы по тому, какой результат ее сборные показывают в командном многоборье на Олимпийских играх. Можно взять потом не одну золотую медаль на отдельных снарядах, но такой успех будет считаться локальным.

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Российские гимнасты завоевали в Токио две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Золотые награды на счету мужской и женской сборных в командном многоборье (Артур Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова и Владислава Уразова). Обладателями серебряных медалей стали Аблязин в опорном прыжке и Анастасия Ильянкова в упражнениях на разновысоких брусьях. Перенос Игр на один год пошел на пользу женской сборной России, которая получила возможность усилиться вчерашней юниоркой Викторией Листуновой, с ходу выигравшей в апреле золото в личном многоборье на чемпионате Европы в Швейцарии. Не будь Листуновой в составе на Игры в Токио, не было бы у России и золота в олимпийском командном многоборье. Борьба за золото получилась напряженной - спортсменки допустили несколько ошибок в упражнениях на бревне. "Напугали они этим бревном, чуть не убили, - признался после соревнований глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов. - Но, слава богу, выкарабкались, все вместе подняли и унесли все. Молодцы девчонки, видно, что молодая смена растет, и тренеры молодцы, все правильно рассчитали, все получилось так, как надо. В выдержке секрет победы, хватило нервов вылезти из этой ямы после бревна". В мужской российской гимнастике сейчас дела обстоят на порядок лучше, чем в женской. Однако не прояви чудеса в восстановлении после тяжелейшей травмы Артур Далалоян, то полноценной замены ему в Токио не было бы. Останься Артур дома, мужской сборной России пришлось бы крайне сложно в споре за золотые олимпийские медали командного турнира. "За последние полгода мы прошли очень тяжелый путь. Артур Далалоян - вообще герой, Денис Аблязин - тоже, у него две титановые пластины в ногах, он как Конор Макгрегор, только сильнее в два раза. Тут же и Давид Белявский, который собрал награды со всех турниров, - так описал свою команду после победы гимнаст Никита Нагорный. - Все ребята на сто процентов достойны этой награды, и спасибо всему персоналу, врачам, которые терпели наше нытье". Сенсация в тхэквондо В числе главных сюрпризов Олимпийских игр - российские тхэквондисты. Медальный план Союза тхэквондо России предполагал куда более скромные результаты, но каждый российский тхэквондист привез домой по медали. На счету российских спортсменов четыре награды - стартовали бронзой Михаила Артамонова (в весовой категории до 58 кг), продолжили серебром Татьяны Мининой (до 57 кг), а завершили первым в российской истории золотом Максима Храмцова (до 80 кг) и золотой медалью Владислава Ларина (свыше 80 кг).

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23-летний Храмцов после победы на Олимпиаде рассказал, что выступал со сломанной рукой, травму он получил в первом же поединке, но принял решение продолжать соревнования. "Вообще не обращал внимания [на травму во время олимпийского турнира], руку заморозил и продолжал драться. Только перед финальным боем уже почувствовал, что перелом, потому что большой перерыв был и это дало о себе знать", - удивлял своими ответами Храмцов. "План у нас был гораздо скромнее, - признался главный тренер сборной России Вадим Иванов. - На предыдущих Олимпийских играх у нас было серебро, [к Олимпиаде в Токио] мы планку немного подняли в соответствии с целевой комплексной программой подготовки к Олимпийским играм - до серебра и бронзы. Сейчас мы имеем плюс две золотые медали". По словам Иванова, этому есть несколько объяснений. Он отметил, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российским тхэквондистам не все удалось, кроме того, там участвовали трое спортсменов, а не четверо, как в Токио. "Процесс подготовки - это вопрос не одного года, не двух-трех лет. Это все готовилось, началось еще с приходом Анатолия Константиновича Терехова, который в 2010 году стал президентом Союза тхэквондо России. Целенаправленное развитие во всех направлениях вылилось в ту работу, в тот результат, который есть", - добавил Иванов. Котики в плавании Выступление российских пловцов на Олимпиаде в Токио оставило неоднозначное впечатление: с одной стороны, команда впервые за 25 лет уезжает с Игр с золотой медалью, с другой - почти все успехи - заслуга только двух спортсменов - Евгения Рылова и Климента Колесникова. В личных соревнованиях медали сумели завоевать только они, в эстафете у российских пловцов лишь одна награда - серебро у мужчин на дистанции 4 по 200 м вольным стилем, но и здесь не обошлось без помощи Рылова - лучшего на сегодня в мире пловца на спине.

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В идеальной форме к Играм себя сумели подвести только Рылов и Колесников. Первый стал чемпионом на дистанциях 100 и 200 м на спине, где американцы последний раз до этого проигрывали в 1992 году, второй сначала финишировал вслед за соотечественником, а затем взял бронзу на королевской дистанции 100 м вольным стилем. Рекордсмен мира на 50 м на спине в олимпийском сезоне сделал ставку именно на спринт вольным стилем. И в целом не прогадал - установил новый рекорд Европы и взял олимпийскую медаль. Пять олимпийских наград, две из которых высшего достоинства, могут показаться отличным результатом. Однако в Токио в бассейне пловцы разыграли 35 комплектов наград - 105 медалей, российским пловцам досталось только пять, при том, что в состав команды на Олимпиаду вошли 35 спортсменов. Не смогла красиво закончить историю выступления на Олимпиадах и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. В Токио ей предоставили только одну личную дистанцию - 100 м брассом, в этом заплыве она стала пятой, уступив и дебютантке Игр Евгении Чикуновой. Главный тренер сборной страны Сергей Чепик выступление команды оценил на отлично, президент федерации четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников - на четверку. Рылов, несмотря на два золота, своим выступлением остался недоволен - он так и не смог побить рекорды мира на обеих дистанциях, которые продолжают принадлежать американцу Аарону Пирсолу. Теперь он намерен отказаться от одной из дисциплин, чтобы исполнить свою мечту. Рылов стал самым упоминаемым российским спортсменом в первую неделю соревнований, этому поспособствовала история с маской котика. Организаторы соревнований запретили Рылову надевать маску с котом на церемонии награждения. Позднее Международный олимпийский комитет в комментарии для ТАСС объяснил, что спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета. Триумф тенниса Грамотное планирование и эффективная подготовка позволили российским теннисистам триумфально выступить на Олимпиаде в Токио. На Играх в теннисе разыгрывалось пять комплектов наград, российские теннисисты увезли из Токио золото и два серебра. Золотую медаль в смешанном парном разряде завоевали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 обыгравшие в "русском финале" Елену Веснину и Аслана Карацева. В мужском одиночном разряде серебро завоевал Карен Хачанов, уступивший в финале Александру Звереву из Германии (3:6, 1:6).

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Хачанов стал первым с 2000 года представителем России в мужском теннисе, дошедшим до финала олимпийского турнира. Но дотянуться до Евгения Кафельникова пока не удается никому из российских теннисистов. Хотя сам олимпийский чемпион признался, что радовался бы победе Хачанова как своей. "Надеемся, что в Париже в 2024 году будут российские мужской и женский финалы. Но этого никто не гарантирует, будем работать, стремиться к этому, прикладывать все усилия, чтобы воплотить это в жизнь", - сказал Кафельников ТАСС. Важнейшим, если не ключевым фактором успеха российских теннисистов в Токио стали организованные федерацией сборы национальной команды в Южно-Сахалинске. Команда начала готовиться 11 июля, чтобы привыкнуть к климатическому поясу. Исключение составил второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев, который не смог прилететь на сбор из-за собеседования на визу в США. В итоге весь турнир в Токио Медведев страдал именно физически и вылетел, не дойдя даже до полуфинальной стадии. "В Токио у нас собралась самая дружная команда в истории. Медведев, Хачанов и Рублев вообще вместе прошли путь от детских кубков до Олимпиады. Карацев же приглашался в сборную на Кубок Дэвиса еще в 2016 году. И это факт: дружнее команды в теннисе за всю историю этого вида спорта индивидуалистов я не видел. А при прочих равных условиях эмоциональный фон также способствует результату", - отметил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Русские русалки Сборная России по синхронному плаванию уже шестую Олимпиаду подряд не оставляет никаких шансов соперницам из других стран. В дуэтах лучшими стали Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, в командных соревнованиях золото у сборной России, которую представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

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31-летняя Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, она является самой титулованной синхронисткой в мире. Ромашина, Шишкина и Пацкевич после победы в групповых соревнованиях заявили, что для них эта Олимпиада станет последней в карьере. "Эта Олимпиада для меня финальная, что будет в следующем году, говорить не буду. До следующих Олимпийских игр еще три года, мы не железные, на самом деле мы очень ранимые девушки. Очень хочется отдохнуть", - сказала Ромашина. "Это мои заключительные Олимпийские игры, пока больше нечего говорить. Я точно буду отдыхать, не знаю, сколько лет, - со смехом сказала 32-летняя Пацкевич. - Я вообще возвращалась на год, но в мире решили, что надо еще год поплавать". Синхронное плавание входит в олимпийскую программу с 1984 года. Соревнования групп проводятся с 1996 года. С 2000 года россиянки неизменно побеждают как в дуэте, так и в группе. Борьба Борцы принесли команде России четыре золотые и четыре бронзовые медали. В вольной борьбе золотые медали завоевали Заур Угуев (до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), бронзовыми призерами стали Артур Найфонов (до 86 кг) и Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). У борцов греко-римского стиля три награды - олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг стал Муса Евлоев, бронзовые медали завоевали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

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На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские борцы заняли первое место в медальном зачете, завоевав четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Отечественные спортсмены занимали первое место в медальном зачете в борьбе на протяжении девяти Олимпиад. В 1984 году СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе. До 1984 года советские борцы выигрывали зачет на протяжении трех Олимпиад (1972, 1976, 1980). В Токио команда России по борьбе заняла второе место в медальном зачете - на одну золотую медаль больше у японцев, причем четыре из них были завоеваны в женской борьбе. Российская женская сборная уезжает домой без наград. К мужской команде вопросов меньше, хотя упущенные возможности были. После турнира борцов греко-римского стиля президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили признал, что одну золотую медаль они недобрали, могли выступить лучше, причем практически во всех весовых категориях. Отсутствие медалей у женской команды для Мамиашвили было предсказуемым, и основную причину он видит в отсутствии мотивации и способностей, а выход из ситуации, по его мнению, надо искать в жесточайшей дисциплине и отсутствии демагогии. Однако стоит сделать оговорку - в начале пандемии женская команда, которая блистала на чемпионате мира в Нур-Султане, понесла утрату. Из-за последствий коронавирусной инфекции из жизни ушел главный тренер сборной Магомед Алиомаров. Это произошло за год до первоначальных сроков Олимпиады. Кризис королевы спорта Одну из самых ярких побед этой Олимпиады подарила зрителям трехкратная чемпионка мира прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Днем ранее чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова стала серебряным призером Олимпийских игр.

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Делать выводы о состоянии дел в российской легкой атлетике исходя из результатов, показанных отечественными спортсменами в Токио, было бы неправильно. Прежде всего в силу того, что представительство было ограничено 10 спортсменами из-за санкций, наложенных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Но если сопоставить результаты, показанные на предолимпийских отборочных чемпионатах России и США, то в очередной раз можно убедиться, что российская легкая атлетика пока находится в кризисе. В неофициальном общекомандном зачете олимпийского легкоатлетического турнира сборная США заняла первое место (7 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых наград), вторыми стали итальянцы (5-0-0), третьими - поляки (4-2-3). Российские легкоатлеты поделили с португальцами 15-16-е места (1-1-0). Команде легкоатлетов из России было, конечно, по силам завоевать в Токио большее количество наград. Обоснованные надежды российские специалисты и болельщики связывали с призером чемпионата мира - 2017 в прыжках в длину Дарьей Клишиной и обладателем серебра мирового первенства 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым, однако полученные в самом начале соревнований травмы оставили их не у дел. Достаточно наложить лучшие результаты этих спортсменов на финальные олимпийские протоколы, и станет понятно, что в своих оптимальных кондициях Клишина и Шубенков обязательно бы завоевали в Токио медали. Вряд ли стоит ждать от российской легкой атлетики прорыва на Играх в Париже. Да, наши многолетние лидеры Ласицкене, Сидорова и Шубенков могут продержаться еще один олимпийский цикл, однако добиться медалей в столице Франции в силу возраста будет уже куда сложнее. Последние юниорские и молодежные чемпионаты мира и Европы показали, что у России есть перспективные легкоатлеты, однако им для нормального развития нужно иметь возможность постоянно соревноваться со сверстниками из-за рубежа. А в условиях, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) шестой год подряд ограничена в правах, полноценной соревновательной практики отечественные звездочки лишены. В настоящее время ВФЛА делает все от себя зависящее, чтобы полностью восстановить статус. Возможно, на ближайшем чемпионате мира, который пройдет летом 2022 года в американском Юджине, россияне смогут выступить полноценной командой. Антирекорд судейства Главная сенсация последних олимпийских дней - неудача сборной России по художественной гимнастике, не выигравшей на Олимпиаде в Токио ни одной золотой медали. По мнению российских специалистов, авторами одной из самых громких сенсаций со знаком минус стали арбитры, которые за одну ночь по непонятным никому причинам резко пересмотрели свои взгляды на гимнастику и в финале стали судить совершенно по-другому.

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Сначала россиянки впервые за 25 лет остались без личного золота. Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, Арина Аверина стала четвертой. По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800), белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700), результат Арины Авериной - 102,100 балла. Российская команда по ходу соревнований несколько раз подавала протест: Арина - по поводу оценок за упражнения с мячом и булавами, Дина - за упражнения с булавами и лентой. Удовлетворен был лишь один протест Арины. У Арины по ходу упражнения запуталась лента, из-за чего снаряд пришлось поменять, результат россиянки составил 19,550 балла. Ашрам в ходе своего выступления уронила ленту, но все равно показала второй результат - 23,300 балла. В заключительный день соревнований от российских гимнасток уплыла еще одна, казалось бы, гарантированная золотая медаль. Команда в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Ангелины Шкатовой, Анастасии Татаревой и Алисы Тищенко уступила пальму первенства в групповом многоборье сборной Болгарии. Представительницы Балканского полуострова никогда ранее не побеждали в олимпийском групповом многоборье, а на чемпионатах мира последний раз брали золото в этом виде в 2014 году в Турции. На последнем мировом первенстве, проходившем в сентябре 2019 года в Баку, болгарки в групповом многоборье уступили не только победительницам турнира из России, но и команде Японии, занявшей второе место. По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной страны Ирины Винер-Усмановой, обе золотые олимпийские медали не достались россиянкам исключительно по умыслу арбитров. Винер-Усманова считает, что художественная гимнастика на Играх в Токио пережила крах, который в будущем может лишить этот вид спорта представительства в олимпийской программе.