Пулевая стрельба на высоте, стендовая - в тени. Итоги выступления россиян на Играх

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Соревнования в пулевой и стендовой стрельбе на Олимпийских играх в Токио стали для сборной России самыми результативными за последние полтора десятилетия. Спортсмены завоевали восемь наград: две золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Этот результат практически сопоставим со сверхуспешной для российских стрелков Олимпиадой в Афинах в 2004 году (10 медалей, в том числе три золотые) и превосходит итоговые показатели нашей сборной на Играх в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.

На эту тему Виталина Бацарашкина: мне допинг не нужен, я и без него стреляю метко

Уровень спортсменов в российской стрельбе, особенно пулевой, находится на стабильно высоком уровне. И даже вторые места на Олимпиаде стоит списать на нюансы, которые присущи таким моментам и которых могло не хватить для золота. В нашей стране этот вид спорта набирает популярность, а успех омички Виталины Бацарашкиной, выигравшей два золота Токио, должен помочь его развитию. "Разговаривала с тренером, она сказала, что ее муж, тоже тренер, не может справляться с детьми, потому что очень много новичков пришло, увеличивается количество желающих [заниматься стрелковым спортом]", - рассказала Бацарашкина. Она же после своей первой золотой медали обратила внимание на проблему инфраструктуры для занятий стрельбой. В ее родном Омске просто необходим удобный и качественный тир, где могли бы тренироваться дети и взрослые. "Тир есть, но он в таком состоянии, что зимой в галерее 25 метров температура плюс 4 градуса. Дети просто морозятся, там сложно показывать хорошие результаты. Я там давно не тренируюсь, но хочется, чтобы детям и тем, кто приходит в первый раз, было приятно", - сказала она ТАСС. Триумф Бацарашкиной Особая ценность этих олимпийских наград в том, что они были завоеваны после периода изоляции, в котором спортсмены из-за пандемии коронавируса находились почти весь 2020 год. Как отметил призер Олимпиады Сергей Каменский, восстановление шло тяжело - сказывалось отсутствие международных соревнований и работы в тире. "Тренировки дома - совсем не то, нам нужна какая-то дистанция, возможность почувствовать ее, работа дома не смогла даже частично компенсировать этого", - отметил спортсмен.

На эту тему Каменский завоевал серебро Олимпийских игр в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м

На Олимпиаде в Токио выступлениям российских стрелков было уделено повышенное внимание. 24 июля 24-летняя Анастасия Галашина принесла первую медаль сборной, завоевав серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Только последним выстрелом Галашина, которая на протяжении всего финала являлась лидером соревнований, уступила китайской спортсменке Ян Цянь. На следующий день соревнования в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров стали триумфом Бацарашкиной. 24-летняя спортсменка с почти не произносимой западными комментаторами фамилией уже выступала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году - тогда она принесла сборной серебро. В Токио же Бацарашкина, уступавшая по ходу соревнований Антоанете Костадиновой из Болгарии, сумела не только отыграть отставание, но и в финальном раунде уйти в отрыв и с олимпийским рекордом принести России первое золото.

На эту тему Первый тренер Бацарашкиной: после победы Виталины меня подбросило к потолку