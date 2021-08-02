Пулевая стрельба на высоте, стендовая - в тени. Итоги выступления россиян на Играх

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Соревнования в пулевой и стендовой стрельбе на Олимпийских играх в Токио стали для сборной России самыми результативными за последние полтора десятилетия. Спортсмены завоевали восемь наград: две золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Этот результат практически сопоставим со сверхуспешной для российских стрелков Олимпиадой в Афинах в 2004 году (10 медалей, в том числе три золотые) и превосходит итоговые показатели нашей сборной на Играх в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.
Уровень спортсменов в российской стрельбе, особенно пулевой, находится на стабильно высоком уровне. И даже вторые места на Олимпиаде стоит списать на нюансы, которые присущи таким моментам и которых могло не хватить для золота. В нашей стране этот вид спорта набирает популярность, а успех омички Виталины Бацарашкиной, выигравшей два золота Токио, должен помочь его развитию.
"Разговаривала с тренером, она сказала, что ее муж, тоже тренер, не может справляться с детьми, потому что очень много новичков пришло, увеличивается количество желающих [заниматься стрелковым спортом]", - рассказала Бацарашкина.
Она же после своей первой золотой медали обратила внимание на проблему инфраструктуры для занятий стрельбой. В ее родном Омске просто необходим удобный и качественный тир, где могли бы тренироваться дети и взрослые.
"Тир есть, но он в таком состоянии, что зимой в галерее 25 метров температура плюс 4 градуса. Дети просто морозятся, там сложно показывать хорошие результаты. Я там давно не тренируюсь, но хочется, чтобы детям и тем, кто приходит в первый раз, было приятно", - сказала она ТАСС.
Триумф Бацарашкиной
Особая ценность этих олимпийских наград в том, что они были завоеваны после периода изоляции, в котором спортсмены из-за пандемии коронавируса находились почти весь 2020 год. Как отметил призер Олимпиады Сергей Каменский, восстановление шло тяжело - сказывалось отсутствие международных соревнований и работы в тире. "Тренировки дома - совсем не то, нам нужна какая-то дистанция, возможность почувствовать ее, работа дома не смогла даже частично компенсировать этого", - отметил спортсмен.
На Олимпиаде в Токио выступлениям российских стрелков было уделено повышенное внимание. 24 июля 24-летняя Анастасия Галашина принесла первую медаль сборной, завоевав серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Только последним выстрелом Галашина, которая на протяжении всего финала являлась лидером соревнований, уступила китайской спортсменке Ян Цянь.
На следующий день соревнования в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров стали триумфом Бацарашкиной. 24-летняя спортсменка с почти не произносимой западными комментаторами фамилией уже выступала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году - тогда она принесла сборной серебро. В Токио же Бацарашкина, уступавшая по ходу соревнований Антоанете Костадиновой из Болгарии, сумела не только отыграть отставание, но и в финальном раунде уйти в отрыв и с олимпийским рекордом принести России первое золото.
По словам Бацарашкиной, перед соревнованиями она не ставила задачи выйти в финал. Впрочем, умений и стараний спортсменки хватило еще на две медали - 28 июля в паре с Артемом Черноусовым она взяла серебро в стрельбе из пистолета в смешанных парах, лишь в самом завершении соревнований уступив первое место представителям Китая. Спустя еще два дня Бацарашкина взяла золото в стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров. Это историческая победа - последний раз высшую награду Олимпийских игр в этой дисциплине отечественные стрелки выигрывали в 1992 году. По словам спортсменки, после Токио она планируется выступить и на Играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.
Также успешно Олимпиада сложилась для Каменского - 2 августа он повторил свое достижение 2016 года на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и взял серебро в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Проигрывая после первой серии, он сумел побороть эмоции и выйти в лидеры. "У меня был очень высокий пульс, я несколько раз не попадал между ударами [сердца], несколько выстрелов улетели в разные стороны, зато именно это способствовало тому, что я успокоился и продолжил свою стрельбу очень-очень классно", - рассказал 33-летний спортсмен.
Кроме того, Каменский завоевал бронзу в стрельбе из винтовки с 10 метров в паре с Юлией Каримовой, а Каримова взяла также еще одну бронзу в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений, серебро в этой дисциплине завоевала Юлия Зыкова.
Проблемы в стендовой стрельбе
Огорчает в итоговых протоколах российских стрелков то, что вторую подряд Олимпиаду без медалей остались представители стендовой стрельбы. В последний раз Василий Мосин в дабл-трапе выиграл бронзу в 2012 году в Лондоне. Стендовики стабильны на континентальном уровне, однако на той же Олимпиаде результатов нет - в финал в дисциплине "трап" как в личных, так и в командных соревнованиях не пробились ни олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов, ни чемпионки Европы в командных соревнованиях Дарья Семьянова и Екатерина Субботина.
И если неудачу Семьяновой и Субботиной можно списать на молодость и отсутствие опыта, который придет, то в мужской стендовой стрельбе ситуация выглядит удручающей в плане результатов. За тем же 45-летним Алиповым никого из стрелков такого уровня не видно. Напрашивается вывод, что и по этой причине Алипов не собирается завершать свою карьеру - после невыхода в финал в индивидуальных соревнованиях в трапе он сообщил ТАСС, что собирается пройти еще один олимпийский цикл. Впрочем, стрельба - это такой вид спорта, в котором можно соревноваться на высоком уровне довольно долго.
Александр Поляков