Чернышенко: российские спортсмены принесли стране исторические победы на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены одержали исторические победы на Олимпийских играх в Токио, прошедших в непростых условиях. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Для наших спортсменов это были, пожалуй, одни из самых сложных состязаний: пандемия и особые условия подготовки к Олимпиаде, отсутствие зрителей и те обстоятельства, которые морально довлели на них, - сказал Чернышенко. - Ребята, мы гордимся всеми вами. Вы принесли стране действительно исторические победы на Олимпийских играх".

"Максим Храмцов завоевал первое в российской истории золото по тхэквондо. Длительное отсутствие золотых медалей в плавании и стрельбе из пневматического пистолета прервали Евгений Рылов и Виталина Бацарашкина, они также стали двукратными победителями Игр. Конечно же, хочется отметить мужскую и женскую сборные по спортивной гимнастике, где не было золота 25 и 29 лет соответственно. Несмотря на усеченный состав легкоатлетической сборной, медаль высшей пробы в прыжках в высоту завоевала Мария Ласицкене", - добавил он.

На Олимпиаде в Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды, заняв пятое место в общем медальном зачете.

"А всего у наших атлетов 71 медаль. Такого результата по общему количеству наград у нас не было 17 лет, с Олимпиады в Афинах в 2004 году. Отдельно я выражаю благодарность тренерам, которые вложили душу в своих подопечных и во время тяжелой подготовки помогали им преодолевать трудности", - заключил Чернышенко.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа.