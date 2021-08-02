Острые, колкие, наши. Российские фехтовальщики снова лучшие на Олимпийских играх

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. "Великолепный результат" - так без тени ложной скромности прокомментировал итоги выступления российских фехтовальщиков на Играх в Токио главный тренер команды Ильгар Мамедов. К чему скромность, когда сборная удерживает первое место по количеству наград после предыдущей Олимпиады в Рио-де-Жанейро в условиях, когда из-за коронавируса ничего кроме внутренних стартов в предолимпийский период спортсмены не видели, когда большинство в сборной в разной форме перенесли ковид, когда для некоторых из них Олимпиада в Токио вообще стала первым международным стартом в карьере?

На эту тему Российская команда досрочно победила в медальном зачете в фехтовании на Олимпиаде

Сразу после объявления состава Мамедов признался в разговоре с ТАСС, что планов на медали даже строить не будет, занятие это бессмысленное, потому что на его глазах болезнь делала из уникальных спортсменов обычных, а потом им приходилось серьезно восстанавливаться. Еще по дороге в Токио команда из-за ковида теряла своих звезд, как, например, чемпионку мира Татьяну Гудкову, которой теперь противопоказаны нагрузки; у кого-то начались проблемы с суставами, кто-то терялся в ситуации стресса и переставал слышать тренеров во время боя. Переболела олимпийская чемпионка Софья Великая, антитела обнаружились у чемпионки Игр Инны Дериглазовой. Что без Великой, что без Дериглазовой в командных турнирах сборная осталась бы без признанных "локомотивов", но они в очередной раз смогли подтвердить свой статус. Счет, как говорится, на табло - три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медали. Для сравнения в Рио-де-Жанейро в 2016 году расклад был таков - четыре золота, одно серебро и две бронзы. Из тех, кто блеснул на прошлых Играх, до Токио добралось не так уж и много - Великая, Дериглазова, Тимур Сафин да Виолетта Колобова, плюс Лариса Коробейникова, серебряный призер Игр в Лондоне в команде. Когда поначалу все идет не так Легкой прогулки в Токио никто не ждал, но первые часы в столице Олимпиады сразу начали омрачать бытовые мелочи - после многочасовых антиковидных процедур команда прибыла в Деревню, где их встретили уже прославленные атлетами всех сборных картонные кровати, сломанный душ, отсутствие горячей воды, суета с пробирками для тестов на ковид. Благо, в нос за пробой никто каждый день не лез, было достаточно нескольких миллилитров слюны. Но поди ж ты добудь ее в условиях токийской июльской жары, когда у коллег-журналистов даже плавилась подошва кед. Однако, как это обычно и происходит на Играх, бытовые неурядицы мгновенно уходят на второй план, когда начинается настоящая жара - олимпийский турнир, право на участие в котором каждый добивался с самого начала своего спортивного пути.

На эту тему Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на второй Олимпиаде подряд

Олимпиада стартовала личным турниром, и в первый безмедальный день лучшей из шпажисток стала 19-летняя Айзанат Муртазаева - четвертая, и саблист Камиль Ибрагимов, которому не хватило всего удара, чтобы войти в четверку сильнейших. Но уже 25 июля российские рапиристки добыли первые медали - серебряным призером стала Дериглазова, бронзовым - Коробейникова, лучшим из шпажистов стал Сергей Бида, занявший пятое место. 26 июля российские саблистки заставили всех поклонников фехтования испытать дежавю, повторив финал чемпионата мира 2018 года в китайском Уси - именно там первое мировое золото в карьере завоевала София Позднякова, дочь главы Олимпийского комитета России, четырехкратного чемпиона Игр в фехтовании на саблях Станислава Позднякова. Лучшим из российских рапиристов стал Кирилл Бородачев, проигравший в четвертьфинале. В командных соревнованиях равных не оказалось саблисткам и рапиристкам, в статусе серебряных призеров Игр Токио покидают шпажисты и рапиристы. Зона повышенного внимания Звезд в олимпийской сборной России по фехтованию хватает, но, если ты - дочь самого президента Олимпийского комитета России, да еще и представляешь на Играх страну, находящуюся под санкциями, выступающую под флагом организации, возглавляемой твоим отцом, и музыкой Чайковского вместо гимна, то, как говорится, будь готов. И София была готова - держалась, так стойко, рубила, так наотмашь, улыбалась, так от всей широты сибирской души. Копилку новосибирских олимпийцев Поздняковых она пополнила еще двумя золотыми наградами.

На эту тему Саблистка Позднякова призналась, что не ставила задачу выиграть золото на Олимпиаде

От общения с журналистами София не уходила, вопросов о родстве с главой НОК не избегала: "Еще с детства ко мне обращались не по имени, а что-то типа "дочка Стаса", "дочка Позднякова". Я, конечно, горжусь, что я его дочь, но каждый человек - личность. С чемпионата мира 2018 года, когда я выиграла личное золото, мне кажется, я заявила, что сама по себе спортсмен, люди много чего говорят, но можно же не все слушать". Эмоции Станислава Позднякова, регулярно приезжавшего на арену поболеть за российских фехтовальщиков, понять сможет любой родитель. Держать их при себе в такие моменты просто невозможно - легче просто встать и уйти. Однако, поздравляя саблисток, глава НОК прежде всего отметил победу российского фехтования и лишь потом пошутил: "С дочерью у нас пока 4:2. Моя дочь вступила со мной в гонку по золотым медалям, пока у меня есть гандикап". Как скоро эту гонку продолжит София, предположить трудно, ведь спортсменка планирует перерыв в карьере - она и ее муж Константин Лоханов, также член сборной России по фехтованию, хотят стать родителями. Однако вернуться в спорт после декрета для российских фехтовальщиц дело вполне обыденное. Этот путь прошли и Великая, и Дериглазова, и Колобова, и еще немало любителей олимпийского холодного оружия. До встречи в Париже Что Великая, что Дериглазова на предсказуемые вопросы журналистов о продолжении карьеры однозначного ответа не дали. Обе на Играх в Токио - серебряные медалисты в личном турнире, и обе - командные игроки, всегда и при любых обстоятельствах ведущие коллектив за собой. Тренеры сборной в один голос говорят, что хотели бы видеть их в Париже на Играх-2024, вопрос только в том, насколько сильно за это время могут поменяться ориентиры у лидеров. Также однозначного ответа о карьере не дал и Вениамин Решетников, отметивший на Играх свой 35-й день рождения.