Саблистка Позднякова призналась, что не ставила задачу выиграть золото на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Позднякова не ставила задачу завоевать золотую медаль на Играх в Токио. Об этом она рассказала в субботу журналистам.

В субботу российская сборная в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой, Ольги Никитиной и Светланы Шевелевой (запасная) завоевала золотые медали в командном турнире, победив в финале команду Франции со счетом 45:41.

Ранее Позднякова сообщала, что после Олимпиады планирует взять перерыв в карьере для рождения ребенка. "Не знаю по поводу чемпионата мира в Египте. Я собиралась взять паузу в карьере, но посмотрим", - сказала она.

По словам спортсменки, перед стартом Олимпиады она не ставила задачу завоевать золотые медали. "На то он и спорт", - добавила она. Позднякова добавила, что фехтовальщицы не раскрывают секретов чемпионской команды, отметив, что нужно просто получать удовольствие от того, что делаешь. "Нужен энергетический заряд. Мы сегодня отдали всех себя и всю энергию", - сказала саблистка.

Поздняковой 24 года. Ранее на Олимпиаде в Токио она завоевала золото, победив Софью Великую. Также в активе спортсменки золотые медали чемпионата мира в личном турнире (2018), а также золотые награды чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.