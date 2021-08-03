Успех на фоне проблем. Российские гимнасты показали в Токио лучший результат в истории

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российские гимнасты, выигравшие на Играх в Токио золотые медали в мужском и женском командном многоборье, достигли наилучшего результата в своей истории. Команда России выступает на летних Олимпиадах с 1996 года, и до приезда в Японию мужской и женской гимнастическим сборным ни разу не удавалось одновременно стать победителями командных турниров.

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Традиционно о мощи спортивной гимнастики в той или иной стране делают выводы по тому, какой результат ее сборные показывают в командном многоборье на Олимпийских играх. Можно взять потом не одну золотую медаль на отдельных снарядах, но такой успех будет считаться довольно локальным. Однако если сборная выиграла командный олимпийский турнир, то обязательно войдет в мировую спортивную историю. В период с 1996 по 2016 год представители одной страны одновременно побеждали в мужском и женском олимпийском командном многоборье только однажды - на Играх-2008 в Пекине двойного успеха добились гимнасты из Китая - великой гимнастической державы, которая и спустя 13 лет в Токио не опустилась ниже своего высокого уровня развития. Уверенности в том, что российские гимнасты и гимнастки править балом на Играх-2032 в Австралии, сейчас нет. Главный тренер сборной России Андрей Родионенко на вопрос, нельзя ли назвать двойной успех его команды в Токио победой вопреки, сначала немного обиделся. Собеседник ТАСС заявил, что залогом громких побед стал самоотверженный труд на тренировках не только самих спортсменов, но и их наставников, врачей, массажистов и многих других причастных к этому рабочему процессу людей.

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Родионенко также сказал, что тренерам отечественных сборных приходится испытывать куда больше проблем при формировании национальных команд из-за отсутствия большого количества перспективных гимнастов. Он добавил, что многие ведущие гимнастические страны в настоящее время используют успешно зарекомендовавшую себя советскую систему подготовки, которая в России из-за недостаточного количества квалифицированных тренерских кадров не может быть взята на вооружение во многих регионах. По словам Родионенко, в той же Японии, Китае или США нет никаких проблем с грамотными тренерами, которые на протяжении многих лет выпускают во взрослую жизнь десятки правильно обученных и имеющих серьезные перспективы молодых гимнастов. О чем мечтает российская гимнастика Российской спортивной гимнастике о такой мощной конкуренции за место в составе национальных команд пока остается только мечтать. Перенос Игр на один год пошел на пользу женской сборной России, которая получила возможность усилиться вчерашней юниоркой Викторией Листуновой, с ходу выигравшей в апреле золото в личном многоборье на чемпионате Европы в Швейцарии. Не будь Листуновой в составе на Игры в Токио, не было бы у России и золота в олимпийском командном многоборье.

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