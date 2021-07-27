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XXXII летние Олимпийские игры

Немов назвал неожиданной победу российских гимнасток на Олимпиаде

Четырехкратный олимпийский чемпион отметил, что россиянки приложили все усилия для победы в командных соревнованиях
Алексей Немов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Алексей Немов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов считает неожиданной победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

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"Это неожиданно, - сказал Немов. - Не знаю, что там произошло внутри американской команды. Но наши девчонки приложили все усилия, чтобы выиграть, искренне всех поздравляю. Такого не было с 1992 года, это первая историческая медаль, когда мужчины и женщины выиграли, показав великолепный результат".

Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

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