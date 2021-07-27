Немов назвал неожиданной победу российских гимнасток на Олимпиаде

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов считает неожиданной победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

Российские гимнастки впервые завоевали золотые медали Олимпиады в командном многоборье. На Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда.

"Это неожиданно, - сказал Немов. - Не знаю, что там произошло внутри американской команды. Но наши девчонки приложили все усилия, чтобы выиграть, искренне всех поздравляю. Такого не было с 1992 года, это первая историческая медаль, когда мужчины и женщины выиграли, показав великолепный результат".

Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).