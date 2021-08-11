Матыцин надеется, что вся страна поддержит российских паралимпийцев на Играх в Токио

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен, что российские паралимпийцы будут в лидерах на Играх в Токио, и надеется, что вся страна будет поддержать их не меньше, чем олимпийскую команду. Об этом Матыцин заявил в интервью ТАСС.

"Мы видели, какая поддержка нашей олимпийской сборной шла от всех жителей страны. Очень хочу, чтобы такая же поддержка сопровождала и выступления паралимпийской команды", - сказал Матыцин.

"Медальные планы, особенно для паралимпийцев, выстраивать достаточно сложно. Уверен в том, что мы будем в лидерах. Но самое главное - это вера в то, что мы представители великой страны. Об этом не надо никогда забывать, в нынешних сложных условиях это особенно важно", - подчеркнул министр.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.