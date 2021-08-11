Нассер Аль-Хелаифи: ПСЖ не нарушил финансовый фейр-плей при подписании контракта с Месси

ТАСС, 11 августа. Французский футбольный клуб ПСЖ не нарушил правила финансового фейр-плей, когда подписывал контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом заявил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала "Матч ТВ".

Во вторник 34-летний Месси перешел на правах свободного агента в ПСЖ, заключив контракт на два сезона. По информации журналиста телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо, зарплата игрока составит €35 млн в год.

"Что касается финансов, мы об этом уже говорили, есть определенные правила финансового фейр-плей, мы всегда обращаемся к представителям наших профильных подразделений, финансистов, - сказал Аль-Хелаифи. - Уточняем, есть ли у нас финансовые возможности для подписания игроков, они у нас в данном случае были, и сегодня вы можете видеть переход Месси, это большое событие для клуба. Клуб развивается, это были невероятные три дня, если вы увидите финансовые показатели, вы будете просто потрясены, но зарплату раскрывать не буду. Мы придерживаемся правил финансового регулирования, у нас все в соответствии с этими требованиями".

5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании. Вместе с "Барселоной" Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

За сборную Аргентины Месси провел 151 матч и забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.