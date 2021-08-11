Месси заявил, что мечтает снова выиграть Лигу чемпионов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси, перешедший из испанской "Барселоны" во французский ПСЖ, мечтает выиграть Лигу чемпионов с новой командой. Об этом он рассказал на пресс-конференции, которая транслируется в эфире телеканала "Матч ТВ".

Во вторник ПСЖ объявил о подписании контракта с Месси сроком на два года.

"Думаю, что команда уже готова [выиграть Лигу чемпионов], были важные трансферы, целый ряд, что приближает команду к победе, - сказал Месси. - Я постараюсь выложиться на полную. Моя мечта - снова получить трофей, и Париж - это лучшее место для такой амбициозной задачи".

Месси добавил, что завоевание трофея не дастся просто, поскольку даже лучшая команда мира не может всегда выигрывать. "Есть определенные тонкости и детали, могут быть неприятные потрясения, - сказал футболист. - Это соревнование, в котором участвуют лучшие команды, команда должна быть очень сплоченной. Но помимо этого нужна удача, не всегда побеждает самая сильная команда, бывает по-разному, результат непредсказуем".

5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании. Вместе с "Барселоной" Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

За сборную Аргентины Месси провел 151 матч и забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.