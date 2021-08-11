Теннисистка Веснина рассказала, кто помог ей вернуться в спорт после рождения ребенка

Веснина на Олимпийских играх в Токио вместе с Асланом Карацевым стала серебряным призером в соревнованиях смешанных пар.

"После рождения ребенка действительно не хотела возвращаться в большой спорт, думала полностью посвятить себя мужу и ребенку, мне было настолько хорошо и комфортно в этой ипостаси, а спорт я для себя уже оставила в прошлом. Но я всегда была на связи с Шамилем Анвяровичем (Тарпищевым, президентом Федерации тенниса России - прим. ТАСС), в первый раз он позвонил, поздравил с рождением ребенка и спросил, не собираюсь ли я возвращаться. Потом позвонил снова, сказал, что Олимпиаду перенесли на год и что, может быть, мне все-таки стоит подумать о возобновлении карьеры. Звонила тренер сборной - Евгения Александровна Манюкова, пригласила меня на сбор юниорской команды", - рассказала Веснина.

"Большая заслуга Евгении Александровны в том, что она нашла правильные слова, я начала тренироваться, набрала форму, а она подталкивала, мотивировала, но ни в коем случае не давила, - поделилась Веснина. - Я понимала, что после рождения ребенка будет сложно вернуться, так и получилось. Мне очень помогали родители, муж и Андрей Чесноков. Но если бы не перенесли Олимпиаду, то никакого возвращения бы не было, я и вернулась только из-за Олимпийских игр".