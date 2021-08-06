Веснина: бытовые условия на Олимпиаде в Токио были лучше, чем в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Олимпиада в Токио с точки зрения бытовых моментов была лучше, чем Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала теннисистка Елена Веснина.

На Играх в Токио Веснина выступала в одиночном разряде, в парном разряде (с Вероникой Кудерметовой) и в миксте (с Асланом Карацевым). В парном разряде спортсменки уступили в матче за бронзу, в миксте Веснина и Карацев стали вторыми. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Веснина в паре с Екатериной Макаровой завоевала золото.

"Олимпиады в Рио и в Токио довольно похожи своей нервозностью, - сказала Веснина. - В 2016 году было страшно из-за скандала, говорили, что нас могут не допустить. Ничего уже не ощущали, когда нас все-таки пустили на них, дали зеленый свет. Если сравнивать по бытовым моментам, то в Токио было даже удобнее, на картонных кроватях было удобно спать".

"Да, это не пятизвездочный отель, где есть все. Но эти квартиры уже проданы покупателям. Вся начинка квартир выбрасывалась и перерабатывалась. Больше всего порадовало то, что был кондиционер", - добавила теннисистка.

Также Веснина сравнила питание на Олимпиадах. "В Рио нас похуже кормили, а в Токио ассортимент еды был прекрасный. "Когда ребята начинали жаловаться, я говорила, что вот если бы мы с Макаровой в Рио увидели бы пиццу, в обморок бы упали. Там мы вообще горячей еды не видели", - призналась Веснина.

1 августа Весниной исполнилось 35 лет. В 2018 году она взяла паузу в карьере в связи с беременностью, в декабре 2020 года теннисистка возобновила выступления. Россиянка занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 55-е - в парном.