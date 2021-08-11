Серебрякова: оценки "подкосили" россиянок в соревнованиях по художественной гимнастике

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Низкие оценки во время выступления на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио повлияли на моральный настрой российских спортсменок. Такое мнение ТАСС высказала тренер серебряного призера Олимпиады в Токио Алисы Тищенко Елена Серебрякова.

"Российские гимнастки выступали очень хорошо. Очень хорошо выступали Аверины, Арина немного сбилась в конце, потому что оценки были необъективно низкие. Наше первое групповое упражнение сделали просто блестяще, получили баллы ниже, чем могли получить, это тоже немного подкосило", - сказала Серебрякова.

Она добавила, что все выступления судила одна судейская бригада, в ней проводилась всего одна жеребьевка.

7 августа россиянка Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, ее сестра Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

На следующий день в групповом многоборье российская команда, которую представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова, суммарно за два упражнения (с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) набрала 90,400 балла, сборная подала протест, который был удовлетворен, и гимнасткам добавили 0,300 балла, их итоговый результат составил 90,700 балла, что позволило занять второе место. Первой стала команда Болгарии (92,100), третье место заняла сборная Италии (87,700).