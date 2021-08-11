Солтмурад Бакаев: качество поля "Ак Барс Арены" плохо сказывается на игре "Рубина"

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Плохое качество поля на стадионе "Ак Барс Арена" отрицательно сказывается на игре футбольной команды "Рубин". Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Рубина" Солтмурад Бакаев.
"Я играл на этом поле 10 минут, мне тяжело сказать, но, по рассказам партнеров по команде, им непросто и тяжело комбинировать, и показывать ту игру, которую мы умеем, показывать на таком некачественном поле", - сказал Бакаев.
После матча между "Рубином" и грозненским "Ахматом" (2:1) в чемпионате России 8 августа главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы. Представители стадиона в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона. В итоге было принято решение больше не проводить на поле стадиона нематчевые мероприятия.
Бакаев также отметил, что ожидает напряженной игры в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува". Встреча пройдет 12 августа в Казани. Первый матч состоялся 5 августа в Польше и завершился со счетом 0:0.