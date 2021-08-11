Солтмурад Бакаев: качество поля "Ак Барс Арены" плохо сказывается на игре "Рубина"

"Я играл на этом поле 10 минут, мне тяжело сказать, но, по рассказам партнеров по команде, им непросто и тяжело комбинировать, и показывать ту игру, которую мы умеем, показывать на таком некачественном поле", - сказал Бакаев.

После матча между "Рубином" и грозненским "Ахматом" (2:1) в чемпионате России 8 августа главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы. Представители стадиона в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона. В итоге было принято решение больше не проводить на поле стадиона нематчевые мероприятия.

Бакаев также отметил, что ожидает напряженной игры в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува". Встреча пройдет 12 августа в Казани. Первый матч состоялся 5 августа в Польше и завершился со счетом 0:0.