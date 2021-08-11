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Футбол в России

Солтмурад Бакаев: качество поля "Ак Барс Арены" плохо сказывается на игре "Рубина"

После матча между "Рубином" и "Ахматом" в чемпионате России главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене", в итоге было принято решение больше не проводить на поле стадиона нематчевые мероприятия

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Плохое качество поля на стадионе "Ак Барс Арена" отрицательно сказывается на игре футбольной команды "Рубин". Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Рубина" Солтмурад Бакаев.

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Слуцкий обратился к властям Татарстана по вопросу качества газона на стадионе "Рубина"

"Я играл на этом поле 10 минут, мне тяжело сказать, но, по рассказам партнеров по команде, им непросто и тяжело комбинировать, и показывать ту игру, которую мы умеем, показывать на таком некачественном поле", - сказал Бакаев.

После матча между "Рубином" и грозненским "Ахматом" (2:1) в чемпионате России 8 августа главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы. Представители стадиона в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона. В итоге было принято решение больше не проводить на поле стадиона нематчевые мероприятия.

Бакаев также отметил, что ожидает напряженной игры в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува". Встреча пройдет 12 августа в Казани. Первый матч состоялся 5 августа в Польше и завершился со счетом 0:0.

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