Президент ПСЖ уверен, что Мбаппе останется в клубе после прихода Месси

ТАСС, 11 августа. Президент французского футбольного клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уверен, что нападающий Килиан Мбаппе останется в клубе после прихода аргентинского игрока Лионеля Месси. Об этом он рассказал изданию Le Parisien .

Ранее газета AS сообщала, что Мбаппе намерен в августе покинуть ПСЖ. По информации источника, на решение 22-летнего игрока повлияли ухудшившиеся отношения со спортивным директором клуба Леонардо. AS также сообщала, что в ближайшие недели президент ПСЖ встретится с Мбаппе для обсуждения нового соглашения.

"Наши переговоры с Килианом и его семьей носят конфиденциальный характер, - заявил Аль-Хелаифи. - Килиан очень доволен приездом Месси, нет никаких проблем. Мбаппе хочет отличную команду, у него есть все, чтобы здесь остаться. Я сказал: нет оправданий уходу".

Во вторник 34-летний Месси перешел на правах свободного агента в ПСЖ, заключив контракт на два сезона.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Вместе с клубом он трижды выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем кубка страны и дважды завоевывал Суперкубок Франции. Также Мбаппе выступал за "Монако", с которым в сезоне-2016/17 стал победителем чемпионата Франции. В составе национальной сборной Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году.