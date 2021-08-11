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Футбол во Франции

СМИ: Мбаппе намерен покинуть "Пари Сен-Жермен" в августе

Во вторник клуб подписал контракт с аргентинским футболистом Лионелем Месси
Килиан Мбаппе EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Килиан Мбаппе
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 11 августа. Французский нападающий Килиан Мбаппе намерен в августе покинуть футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает газета AS.

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По информации источника, на решение 22-летнего игрока повлияли ухудшившиеся отношения со спортивным директором клуба Леонардо. В ближайшие недели президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи встретится с Мбаппе для обсуждения нового соглашения.

Во вторник ПСЖ подписал контракт с аргентинским футболистом Лионелем Месси.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Вместе с клубом он трижды выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем кубка страны и дважды завоевывал Суперкубок Франции. Также Мбаппе выступал за "Монако", с которым в сезоне-2016/17 стал победителем чемпионата Франции.

В составе национальной сборной Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году.

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