СМИ: Мбаппе намерен покинуть "Пари Сен-Жермен" в августе

ТАСС, 11 августа. Французский нападающий Килиан Мбаппе намерен в августе покинуть футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает газета AS .

По информации источника, на решение 22-летнего игрока повлияли ухудшившиеся отношения со спортивным директором клуба Леонардо. В ближайшие недели президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи встретится с Мбаппе для обсуждения нового соглашения.

Во вторник ПСЖ подписал контракт с аргентинским футболистом Лионелем Месси.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Вместе с клубом он трижды выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем кубка страны и дважды завоевывал Суперкубок Франции. Также Мбаппе выступал за "Монако", с которым в сезоне-2016/17 стал победителем чемпионата Франции.

В составе национальной сборной Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году.