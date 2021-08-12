"Рубин" и "Сочи" проведут ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций

ТАСС, 12 августа. Российские футбольные клубы "Рубин" и "Сочи" проведут ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Казанцы сыграют дома против польского "Ракува" (начало встречи - 19:00 мск), "Сочи" приедет в гости к сербскому "Партизану" (22:00 мск).

Слуцкий обратился к властям Татарстана по вопросу качества газона на стадионе "Рубина"

Первый матч между "Рубином" и "Ракувом", прошедший 5 августа в Польше, завершился со счетом 0:0. Главной темой последних дней стало качество газона "Ак-Барс-Арены", которое раскритиковал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, отметив, что на базе "Рубина" газон намного лучше. Причиной плохого состояния поля специалист назвал периодическое проведение на стадионе свадеб и прочих нефутбольных мероприятий. В итоге было принято решение больше не проводить на поле арены нематчевые мероприятия.

Серьезной потерей для казанцев станет отсутствие Джордже Деспотовича. Форвард получил повреждение в воскресном матче Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом". Деспотович выбыл на несколько недель, все остальные игроки "Рубина" готовы к предстоящему матчу.

Первая встреча между "Сочи" и "Партизаном", прошедшая 5 августа на стадионе "Фишт", закончилась со счетом 1:1. У российской команды нет потерь перед ответной игрой в Белграде.

"Рубин" в случае победы над "Ракувом" сыграет в раунде плей-офф квалификации с победителем пары "Гент" (Бельгия) - РФШ (Латвия). "Сочи" в случае успеха встретится с победителем противостояния между португальской "Санта-Кларой" и словенской "Олимпией".