Тухель: решение заменить вратаря "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА не было спонтанным

ТАСС, 12 августа. Замена вратаря английского футбольного клуба "Челси" Эдуара Менди перед серией пенальти матча за Суперкубок УЕФА против испанского "Вильярреала" не была спонтанной. Об этом заявил главный тренер "Челси" Томас Тухель, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Челси" обыграл "Вильярреал" в серии пенальти (6:5), основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. На 119-й минуте вместо Менди на поле вышел Кепа Аррисабалага, который в послематчевой серии отразил два удара.

"Это не было спонтанным решением, мы разговаривали на эту тему с вратарями вскоре после того, как пришли в клуб, - сказал Тухель. - Хорошо подготовились к такой ситуации. У нас были статистические данные, показывающие, что Кепа лучше отбивает пенальти. Аналитики сделали выводы, а мы затем поговорили с игроками, сообщив им, как будем действовать в матчах на вылет, потрясающе то, как Эду воспринял эту ситуацию".

"Нетипичная ситуация, - отметил Аррисабалага. - Эдуар и вообще вся команда проделали фантастическую работу. Эта ситуация не нормальная, но я был к ней готов, так как знал, что такое может произойти. Стремился быть готовым в нужный момент как физически, так и психологически".

Менди отметил игру своего партнера по команде в серии пенальти. "Я с начала года знал, что такая ситуация может возникнуть, что Кепа может выйти на поле и помочь команде. Сегодня он это сделал, чему я очень рад".