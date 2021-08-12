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WTA

Павлюченкова не сумела выйти в третий круг теннисного турнира серии "Премьер" в Монреале

Россиянка уступила американке Джессике Пегуле
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 12 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила американке Джессике Пегуле в матче второго круга теннисного турнира серии "Премьер" в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу 27-летней американки. В третьем круге Пегула, которая занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет со своей соотечественницой Даниэль Роуз Коллинс.

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 17-й строчке мирового рейтинга, на ее счету 12 титулов WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году. На Олимпиаде в Токио она и Андрей Рублев завоевали золотые медали в миксте.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победитель получит $221,5 тыс. Среди россиянок турнир выигрывали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009).

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